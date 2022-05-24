%20 زيادة مرتقبة فى أعداد السائحين العرب الوافدين لمصر خلال العام الحالي

قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس إحدى الشركات العاملة بالسوق العربية، إن هناك زيادة مرتقبة بنسبة %20 فى أعداد السائحين العرب الوافدين إلى مصر، خاصة من دول الخليج خلال الموسم الصيفى للعام الحالي.

وأضاف «إدريس» فى تصريحات لـ»المال»، أن أبرز السائحين القادمين من الدول العربية والخليجية لزيارة المقصد المصرى خلال الفترة المقبلة من السعودية والإمارات.

ولفت إلى أن معرض سوق السفر العربى (ATM) والذى اقيم بدبى خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجارى فرصة جيدة لتعزيز الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري، مشيراً إلى أن هناك 34 فندقًا وشركة سياحية مصرية مشاركين فى المعرض هذا بخلاف الزوار.

وأشار إلى حجم الإقبال «قوي» على الجناح المصرى المشارك فى المعرض، خاصة من دول شرق آسيا، الهند، باكستان والدول العربية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مشاركة فى فعاليات الملتقى العربى للسياحة والسفر، من خلال وفد مصرى برئاسة عمرو القاضى رئيس الهيئة، إذ سيعقد عدد من اللقاءات المهنية مع ممثلى كبرى منظمى الرحلات ورؤساء سلاسل الفنادق الكبرى ومديرى شركات الطيران، وأهم متخذى القرار فى صناعة السياحة والسفر، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وتعزيز الحركة السياحة الوافدة لمصر.

وأوضح أن مشاركة الوزارة فى هذا الملتقى تأتى فى إطار حرصها على التواجد فى كل المحافل والتجمعات السياحية المهنية والمتخصصة العالمية، كما تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بالسوق العربية التى يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وتبلغ مساحة الجناح المصرى المشارك فى الملتقى نحو 600 متر، ويضم حوالى 33 عارضًا من شركات السياحة وسلاسل الفنادق الكبرى المصرية.

ويشارك فى فعاليات الدورة 29 من معرض سوق السفر العربي، و1500 عارض، وممثلين من 112 دولة، وسط توقعات بنحو 20 ألف زائر.