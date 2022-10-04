زيادة مرتقبة بنسبة 30% في استثمارات الكويت بمصر خلال عامين

توقع خالد عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية زيادة استثمارات بلاده فى مصر بنسبة تقترب من %30 خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن تحسين البيئة التشريعية، وتطوير البنية التحتية، والحوافز التى أقرتها الحكومة المصرية ستساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات.

كان الدكتور أحمد الكيلانى عضو مجلس التعاون المصرى الكويتى، أعلن قبل أيام أن إجمالى استثمارات الكويت فى مصر تصل إلى 16 مليار دولار.

وأوضح «عبد الغنى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش فعاليات منتدى الأعمال المشترك أمس – أن أبرز المجالات التى ترغب الشركات الكويتية فى توجيه الاستثمارات إليها تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعية، والبتروكيماويات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الأحد، وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بالكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وقال «سمير» خلال انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الكويتى إن التبادل التجارى بين البلدين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية إذ بلغ نحو 305 ملايين دولار خلال 2021 مقابل 252 مليونا فى 2020 بنسبة ارتفاع بلغت %21 كما سجل حجم التجارة فى أول 7 أشهر من العام الجارى 242 مليونا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجارى بين البلدين.

وأوضح أن آليات العمل المستقبلى بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق مزيد من العوائد والمزايا للبلدين لاسيما فى ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج فى الاقتصاد القومى، لافتا إلى المزايا والمقومات الاستثمارية فى مصر الجاذبة للمستثمر الكويتى وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية فى مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو فى ظل مساهمات الصندوق الكويتى للتنمية فى عدد من المشروعات الكبرى فى مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن عدد الاستثمارات المشتركة تبلغ 1337 مشروعا فى عدد من القطاعات على رأسها القطاعين المالى و الصناعى.

وقال محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذى يضم 46 من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والكويت، إلى جانب المساهمة فى زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

وأشاد بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ 2016 فى إطار رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن أبرز هذه الإجراءات تضمنت قانونى الاستثمار و الشركات والإفلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم فى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.