زيادة مخزون السولار والغاز في عيد الأضحى والمدارس

نسمة بيومى أعلنت وزارة البترول، اليوم الثلاثاء أنه تم زيادة المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية استعدادا لعيد الأضحى والمدارس. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه "بالنسبة للبنزين والسولار تم زيادة المخزون الاستراتيجى بمستودعات الجمهورية بحيث يكون الحد الأدنى لأرصدة السولار وال

نسمة بيومى

أعلنت وزارة البترول، اليوم الثلاثاء أنه تم زيادة المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية استعدادا لعيد الأضحى والمدارس.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه “بالنسبة للبنزين والسولار تم زيادة المخزون الاستراتيجى بمستودعات الجمهورية بحيث يكون الحد الأدنى لأرصدة السولار والبنزين بها يكفى لمدة 10 أيام.

كما تم زيادة حصص المحطات خاصة المتواجدة على الطرق السريعة، بنسبة لا تقل عن 20%، فضلا عن توفير كافة احتياجات السوق المحلى، من البنزين 95 بعد زيادة الطلب عليه بصورة ملحوظة”.

وتضمنت الاستعدادات التنسيق مع شركات التسويق وشركة السهام البترولية على تواجد سيارات صهريجية محملة بالمنتجات البترولية على الطرق السريعة، وذلك للتدخل السريع فى حال وجود أى زحام على محطات الوقود تجنباً لحدوث تكدس وتزاحم على المحطات والطرق بحيث تكون تلك اللوارى مجهزة لتموين السيارات مباشرة.

وعلى صعيد البوتاجاز، من المقرر ضخ مليون أسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر 2017، وهو أعلى معدل استهلاك متوقع.

ووفق بيان وزارة البترول، تم تجهيز 100 الف أسطوانة معبأة بمصانع شركة بتروجاس كإحتياطى يمثل 10% من الإستهلاك اليومى ،بالتزامن مع تشغيل مصانع بتروجاس بكامل طاقتها الانتاجية خلال فترة عيد الأضحى المبارك على ورديتين.

وبخصوص وقود النفاثات تم عمل الاستعدادات اللازمة لموسم الحج بزيادة تسليمات مطارات الجمهورية خلال شهر أغسطس 2017 بكمية 93 ألف طن بزيادة حوالى 24% على نفس الفترة من العام السابق لتغطية الزيادة فى الاستهلاك.

وتم الاستعداد بتوفير حوالى 100 ألف طن خلال شهر سبتمبر لتلبية احتياجات مطارات الجمهورية ولحين عودة الحجاج والتأكيد على وجود رصيد إستراتيجى بمستودعات المطارات بكفاية تشغيل 10 أيام.

وعلى صعيد توفير خام البيتومين قام قطاع البترول بتوفير إحتياجات جميع قطاعات الدولة المستخدمة لمنتج البيتومين خلال فترة الذروة قبل أجازة العيد بمعدل سحب يومى من 3000 إلى 4000 طن يومياً.