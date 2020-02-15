زيادة متوقعة 40% فى الأرباح التشغيلية لـ«المصرية للاتصالات» خلال 2019

توقع بنكا الاستثمار سى آى كابيتال وبلتون أن تشهد نتائج أعمال الشركة «المصرية للاتصالات» لعام 2019 زيادة فى الأرباح التشغيلية قد تصل إلى 40%؜ خلال العام ، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية لنتائج أعمال الشركة بشكل عام والتى سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالى .

وأضاف البنكين أن نتائج أعمال الشركة فد تشهد زيادة على جميع المستويات سواء لإجمالى الإيرادات أو صافى الأرباح وكذلك الأرباح التشغيلية بنسب إيجابية وذلك وفقا لأداء الشركة المالى والتشغيلى لعام ٢٠١٩ .

وكانت «المصرية للاتصالات» قد عينت تحالف مكون من المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بشأن حصتها البالغة 45% فى فودافون مصر قبيل تنفيذ صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية البالغة 55% فى وحدتها المصرية .

ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بواقع 55% لفودافون العالمية و 45% المصرية للاتصالات ، ومن المقرر أن ينتهي التحالف من دراسة أنسب البدائل خلال شهر ونصف تقريبا بعد عرضها على الجمعية العمومية للشركة .