زيادة كميات «الصينية» ونقص «الأوروبي»وراء ارتفاع حصة الأولى إلى %24.7

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن زيادة حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %24.7 لتسجل نحو 19.8 ألف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها %20.3 بإجمالى بيع 16.6 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع شعبان الحاوى، رئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات”، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، نمو مبيعات السيارات الصينية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية من بينها زيادة أعداد الكميات المستوردة منها، إضافة إلى طرح ماركات تجارية جديدة داخل السوق المحلية.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت نقصا فى أعداد الكميات المطروحة من الطرازات الأوروبية المنشأ؛ الأمر الذى أعطى ميزة تنافسية للمركبات الصينية لزيادة حصتها السوقية من مبيعات سيارات الركوب، موضحا أن المصانع الصينية لم تتضرر بشكل كبير من الأزمات التى واجهت صناعة السيارات عالميًا من تداعيات جائحة “كورونا”، ونقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وأشار إلى أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها شركات السيارات خلال الشهرين الماضيين انعكست على القرارات الشرائية للمستهلكين والإقبال على شراء الطرازات ذات القيمة السعرية المنخفضة ومنها “المركبات الصينية والمجمعة محليًا”.

ووفقًا لـ«أميك» اعتلت العلامة التجارية «شيرى» صدارة مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 9 آلاف و103 مركبات خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وجاءت «إم جى» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 6 آلاف و820 مركبة، تبعتها «BYD» فى المركز الثالث بنحو 1848 مركبة.

وحصدت «جيلى» المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 697 وحدة، أعقبتها «شانجان» فى المركز الخامس بواقع 655 سيارة.

وحلت «هافال» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر بإجمالى 619 مركبة، تلتها «بريليانس» فى المركز السابع مسجلة بيع 100 سيارة خلال تلك الفترة.

فى سياق آخر، رصدت “المال” ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالى.

ووفقًا لـ«أميك» تصدرت «شيرى أريزو 5» مبيعات السيارات الصينية فى مصر بعدما تمكنت من بيع 2894 مركبة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثانى بإجمالى 2606 سيارة.

وحافظت «شيرى تيجو 7» على تمركزها فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 2370 سيارة، أعقبتها «إم جى 5» فى المركز الرابع بإجمالى بيع 2311 مركبة.

وحلت «بى واى دى F3» فى المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر بعدما حققت بيع 1848 مركبة خلال تلك الفترة.

وحصدت «إم جى ZS» المرتبة السادسة بإجمالى بيع 1660 مركبة، تلتها «MG HS» فى المركز السابع بنحو 1404 سيارات.

وظهرت «إم جى 6» فى المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا فى مصر بعدما تمكنت من بيع 1214 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وحافظت «شيرى تيجو 7 برو» على تمركزها فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل بيع 921 سيارة، أعقبتها «جيلى أوكافانجو» فى المركز العاشر بنحو 398 سيارة.