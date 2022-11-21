زيادة كسب الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 21-11-2022

تذبذبت أسعار اعلاف الدواجن اليوم الأثنين 21 -11-2022 ،وانخفض سعر طن الذرة المستوردة بقيمة 50 جنيه مسجلة 9500 جنيها للطن،بينما ارتفعت اسعار خامات كسب وبذور الصويا وسجل الطن زيادة بقيمة 500 جنيه ليسجل 25 ألف جنيه ،وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 33 ألف جنيه بروتين 60% ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 32 ألف جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن الذرة المستوردة ،التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 9500 جنيها بدلا من 9550 جنيه مع استمرار تراجع الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجل 9150 جنيها ، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني10300 جنيها ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 24 ألف و500 جنيه ،وبروتين 46% سجل 25 ألف جنيه ،مقابل 24 ألف جنيه و500 جنيها،والجلوتوفيد 8100 جنيه.

وانخفض سعر طن الردة ب 7300 جنيه للطن ،وكسب العباد بروتين 36% ، 12000 جنيه ،والصويا فول فات 25 ألف جنيه ، وصويا هاي فات 44% سجلت 23700 جنيها.

وقال التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 15 ألف و500 جنيه ،ونشا غذائي 16500 جنيها وبذرة صويا محلية 21500 جنيها ودي دي جي امريكي 14500 جنيها وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 7700 جنيها وقشر الصويا 5600 جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل التحرك ،كما تشهد مستويات قياسية،ليتراوح الطن بين 14 الف جنيه إلى 17 ألف جنيه.

وأفاد السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17الف جنيه و200 جنيها للطن،وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17150 وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16890 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16400 جنيه وعلف ست البيت 16200 جنيه.

وأكد السيد أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه -تسليم أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف

ونوه السيد إلي أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية علي الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

واكد السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.