تأميـــن

زيادة كبيرة فى فاتورة تعويضات شركات التأمين التكافلى خلال 8 أشهر الأولى من العام

بلغت حصة شركات التأمين التكافلى من إجمالى فاتورة تعويضات سوق التأمين 8.2 وفقا لتقرير أغسطس
الشاذلي جمعة 3:32 م, السبت, 17 أكتوبر 20 3:32 م, السبت, 17 أكتوبر 20

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شهدت فاتورة تعويضات شركات التأمين التكافلى نموا كبيرا خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالى، وحتى شهر أغسطس الماضى، وبلغت تعويضات التكافل خلال تلك الفترة 1.1 مليار جنيه مقابل 591.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو بلغت 79.9% وذلك وفقا لتقرير شهر أغسطس والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وبلغت قيمة الزيادة فى فاتورة تعويضات التكافل 473.1 مليون جنيه.، فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التجارى بصورة طفيفة بلغت 8.7% لتبلغ قيمة الفاتورة 11.9 مليار جنيه خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجارى وحتى شهر أغسطس الماضى مقارنة بـ 10.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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حصة تعويضات شركات التأمين التكافلى 8.2%

وبلغت حصة شركات التأمين التكافلى من إجمالى فاتورة تعويضات سوق التأمين خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس الماضى 8.2%، وذلك وفقا لتقرير شهر أغسطس والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، فيما بلغت حصة نشاط التأمين التجارى من إجمالى فاتورة تعويضات سوق التأمين خلال تلك الفترة 91.8%.

وقد سددت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري، فاتورة تعويضات ومطالبات، بلغت قيمتها ما يزيد علي 12.9 مليار جنيه، في الشهور الثمانية الأولي، من العام الحالي 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.4 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع بلغت 12.3%.

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شركات الحياة تسدد 5.8 مليار جنيه تعويضات حتى أغسطس

وبلغ نصيب شركات التأمين، العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات المُسددة، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 7.1 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة المطالبات المُسددة، في الفترة نفسها من العام الحالي.

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وتعتبر الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.وكشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سداد شركات التأمين المصرية، 1.6 مليار جنيه تقريبًا، تعويضات ومطالبات في شهر أغسطس الماضي منفردًا، مقارنة بملياري جنيه، هي جملة التعويضات المُسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، بإنخفاض قيمته 400 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة 22.4%.

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بقلم الشاذلي جمعة

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