زيادة قياسية في أسعار الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية ارتفاعا بنحو 5 جنيهات للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الأوقية بنحو 12 دولار. كما صعد الجنيه الذهب، بمقدار 46 جنيها، وذلك على خلفية التوترات الدولية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وقال الدكتور وصفي أمين و

عمر سالم







شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية ارتفاعا بنحو 5 جنيهات للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الأوقية بنحو 12 دولار.







كما صعد الجنيه الذهب، بمقدار 46 جنيها، وذلك على خلفية التوترات الدولية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية







وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 655 جنيها للجرام مقابل 650 جنيه أمس.







وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 562 جنيها للجرام ، كما ارتفع عيار 24 سجل اليوم 749 جنيها للجرام مقابل 744 جنيها أمس.







فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5250 جنيها بدلاً من 5204 أمس ، وسجلت الأوقية 1347 دولارات، بدلاً من 1335 دولارًا أمس.



