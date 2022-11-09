زيادة فى أعداد زوار متحف قصر المنيل 25%

قالت آمال صديق، مدير عام متحف قصر المنيل، إن هناك زيادة بنسبة %25 فى أعداد الزوار الأجانب والمصريين الوافدين لزيارة المتحف خلال الفترة الحالية مقارنة مع العام الماضى.

وأضافت – فى تصريحات لـ«المال»- أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير وتأهيل المتحف الخاص والذى يقع ضمن متحف قصر المنيل أواخر العام الجارى.

وتابعت إنه من المقرر أن يضم المتحف الخاص نحو 6 قاعات قابلة للزيادة، موضحة أن القصر يتكون من سور خارجى يحيط بمدخل القصر، ويضم داخل أسواره سراى الاستقبال، برج الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد، سراى الإقامة، سراى العرش، المتحف الخاص، والقاعة الذهبية، إلى جانب الحديقة المحيطة بالقصر والفريدة من نوعها.

يشار إلى أن متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل يعد من أجمل وأهم المتاحف التاريخية فى مصر، ويعبر عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، فقد بنى على طراز إسلامى حديث مقتبس من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية، كما يتضمن أيضا بعض الزخارف السورية والمغربية والأندلسية، بل وشاعت فيه الروح العثمانية، لذا فهو يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة.