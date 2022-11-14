زيادة فى أسعار 7 مدخلات إنتاج بالمخابز السياحية والأفرنجية

شهدت أسعار 7 مدخلات إنتاج للمخابز السياحية والأفرنجية التى يوردها تجار الجملة للمخابز زيادات، وهى الزبدة، والمسلى، والخميرة، والملبن، والسكر، والسمسم، والعجوة، والتى تعد تسليمات طلبيات نوفمبر الحالى، مقارنة بمنتصف أكتوبر الماضى.

قال المهندس أيمن حمدى، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وصاحب مخابز أفرنجية، لـ«المال» إن كرتونة الزبدة ارتفعت بنحو 55 جنيهًا لتصل إلى 400 جنيه، وصفيحة المسلى بـ470 جنيهًا بزيادة 40 جنيهًا، وكرتونة الخميرة ارتفعت 10 جنيهات لتصبح 660 جنيهًا.

وأضاف «حمدى» أن عبوة الملبن شهدت زيادة 5 جنيهات لتصل إلى 85 جنيهًا، وكيلو السكر بسعر 20 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات، وكرتونة العجوة 10 كيلوجرامات ارتفعت 20 جنيهًا لتصل إلى 160.

وأوضح أن تلك الأسعار تعد جملة، وليست تجزئة، إذ يتم الحصول على مدخلات الإنتاج من تجار الجملة، مشيرًا إلى أن سعر الدقيق ما زال ثابتا عند 14 ألف جنيه للطن للنوع العادى، و18 ألف جنيه للفاخر.

يشار إلى أن سعر طن الدقيق شهد زيادات كبيرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن سجل 7 آلاف جنيه فى شهر فبراير الماضى، ليقفز إلى 8 آلاف فى مارس، ثم إلى 9 آلاف فى إبريل.

وأكد «حمدى» أن قطاع المخابز بدأ يشهد قيام عدد من المخابز بالغلق نتيجة عدم توافر السيولة المالية لديهم للقيام بشراء مستلزمات ومدخلات الإنتاج الخاصة بالخبز الفينو والمخبوزات فى العموم، موضحًا أنه من المرجح زيادة سعر الفينو بما يتراوح من 25 إلى 50 قرشًا خلال الفترة القادمة.

وقال إن سعر رغيف الفينو يباع بسعر يبدأ من 1 جنيه لوزن 40 جرامًا، وحتى 2 جنيه لوزن 50 أو 55 جرامًا، وذلك فى المخابز السياحية والأفرنجية.

من جهته، أوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية فى وزارة التموين لـ«المال»، أن وزارة التموين لا تزال تقوم بتوفير الدقيق الحر للمخابز بسعر 10 آلاف جنيه مع التزام المخابز التى تحصل عليه بالأوزان والأسعار التى تم تحديدها.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين أعلن أن المخابز الراغبة فى الحصول على الدقيق الفاخر %72 من المطاحن والمستودعات عليها التقدم بطلب لمديريات التموين بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والمنوفية.

وشدد «المصيلحى» على أن يلتزم المخبز الحر/ السياحى بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، والالتزام التام بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة لجأت إلى تحديد أوزان وأسعار بيع العيش الفينو والخبز السياحى فى النصف الأول من العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار القمح والدقيق تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت «التموين» أن سعر رغيف الفينو وزن 40 جرامًا سيبلغ 75 قرشًا، و60 جرامًا بجنيه، والخبز السياحى وزن 75 جرامًا بجنيه واحد.