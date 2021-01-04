زيادة فترة عمل موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية (مستند)

قررت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، زيادة الفترة التي يحضر بها موظفي الجمارك للعمل على تخفيض الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع المنافذ الجمركية.

جاء ذلك عبر خطاب الدكتورة منى نصر للمحاسب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، مشيرة إلى ضرورة تواجد موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية وساحات الفحص المشترك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا أن تكون ساعات العمل بالنسبة للصادر على مدار 24 ساعة .

وأشارت نصر إلى أن تلك التعليمات جاءت بعد متابعة لأداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية، وذلك في إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية. خطاب الدكتور منى نصر لرئيس مصلحة الجمارك

يذكر أن السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك ، قام أمس بزيارة مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى وذلك للمرة الخامسة خلال شهر.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن التشغيل التجريبى لمركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى بدأ اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى ، بلغ عدد شهادات الوارد المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حوالى 11022 شهادة جمركية وارد، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 8802 شهادة جمركية، وبلغ عدد شهادات الصادر المقيدة 773 تم اعتماد 445 وباقي البيانات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينه واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز حاليا ، حيث يتم إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد والصادر بجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية لجميع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار والدخان وجميع البضائع المخزنة داخل ميناء الإسكندرية ، ويتم إنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

وقال رئيس مصلحة الجمارك أنه قد أصدر القرار رقم 200 لسنة 2020 بتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجتمع التجاري ومجتمع التخليص والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” ، حيث تقوم اللجنة بحصر ودراسة وبحث كافة المعوقات التي من شأنها التأثير على عمل المركز اللوجستي بالاسكندرية وتشغيله التشغيل الأمثل وتقديم الحلول المقترحة التي من شأنها العمل على ازالة هذه المعوقات، ويتم إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها، وعرض نتائجها فورا على رئيس مصلحة الجمارك .

وأشار إلى أنه قد أصدر توجيهاته بدعم المركز بعدد من مأمورى التعريفة والإجراءات ، ونقل مكان موظفى الجمارك المختصين بالإتفاقيات لمراجعة شهادات المنشأ عند التسجيل القيد بدفتر 46 ك . م بالمرحلة الأولى لتوفير الوقت ، وكذا نقل الموظفين المختصين بتسليم أذون الأفراج للصادر والوارد لمبنى جمارك الصادر لتفادى الزحام وتحقيق إنسياب العمل ، وتم التأكيد على إدخال الأكواد الخاصة بالبضائع المسجلة بنظام السماح المؤقت ، وتكليف 2 من مديرى الإدارة من ذوى الخبرة بمصلحة الجمارك للتواجد بصفة دائمة بخدمة العملاء بالصالة للتواصل مع المتعاملين والرد على الإستفسارات فوريا .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه يجب على جميع شركاء العمل التعاون وزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، لخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية ، وتحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية ومنها «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى» .