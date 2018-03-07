زيادة غاطس السفن بمحطة حاويات غرب بورسعيد

أمانى العزازىمن منطلق حرص إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لسفن الخطوط الملاحية بمحطة حاويات غرب بورسعيد، وفى إطار سعى الشركة الدائم للتطوير والتحديث لمواكبة المنافسة بالمنطقة، والتعاون المستمر والمثمر مع هيئة قناة السويسن، تمت زيادة الغاطس المسموح به لتر

أمانى العزازى

من منطلق حرص إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لسفن الخطوط الملاحية بمحطة حاويات غرب بورسعيد، وفى إطار سعى الشركة الدائم للتطوير والتحديث لمواكبة المنافسة بالمنطقة، والتعاون المستمر والمثمر مع هيئة قناة السويسن، تمت زيادة الغاطس المسموح به لتراكى سفن الحاويات على رصيف المحطة الى 15.5م والطول الى 370م طبقاً للمنشور الصادر من إدارة التحركات بهيئة قناة السويس بتاريخ 4/3/2018 والذى ينص على:

· السماح لسفن الحاويات بالدخول والخروج لرصيف حاويات بورسعيد الغربى بغاطس حتى 15.5 متر.

· يسمح بدوران السفن أمام رصيف حاويات بورسعيد الغربى والخروج للبحر بغاطس 15.5 متر حتى طول 370 مترا.

· ستصاحب السفن الأكثر من 330 حتى 370 مترا بقاطرة تأمين (بمبلغ 3000 دولار) للمساعدة فى الدوران بخلاف قاطرتى الميناء على أن يتم الابلاغ قبل الموعد بـ 24 ساعة.

وفى هذا الصدد وباسم جميع العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع يتوجه اللواء بحرى/ جمال عز الدين عبدالله رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بخالص الشكر للفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية وإدارتى التحركات والكراكات بهيئة قناة السويس على دعمهم الدائم والمستمر لمحطة حاويات غرب بورسعيد لرفع قدراتها التنافسية، كما نخص بالشكر اللواء بحرى أ.ح/ محمد ابراهيم يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعمه الدائم والمستمر للشركة.