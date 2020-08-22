زيادة عمولات الإنتاج بسوق التأمين العماني بنسبة 6% (جراف)

شهد مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج، بسوق التأمين العماني زيادة بلغت 6% ، بنهاية 2019 ، لترتفع إلي 36.911 مليون ريال، وفقًا للبيانات الصادرة من ، هيئة سوق المال العمانية- حصلت المال علي نسخة منه- الصادر قبل أيام.

36.9 مليون ريال إجمالي تكاليف الإنتاج في عام واحد

ووفقًا للبيانات الرسمية، إرتفع مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج، بسوق التأمين العماني، بنشاطي الممتلكات والحياة، ليصل الي 36.9 مليون ريال، بنهاية 2019 ، مقابل 34.7 مليون ريال، في العام السابق، بزيادة تصل قيمتها الي 2.2 مليون ريال.

ويصل سعر صرف الريال العماني إلي ما يوازي 41.5 جنيه مصري ، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

24.9 مليون ريال نصيب شركات التأمين الوطنية من تكاليف الإنتاج

وتوزعت عمولات وتكاليف الإنتاج ، بسوق التأمين العماني، في نهاية 2019، البالغة 36.9 مليون ريال، بواقع 24.9 مليون ريال تقريبًا لصالح شركات التأمين الوطنية، مقابل 12 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية ، من تكاليف وعمولات الإنتاج في نهاية 2019.

وفي المقابل ، توزعت عمولات وتكاليف الإنتاج ، بسوق التأمين العماني، في نهاية العام السابق 2018، البالغة 34.7 مليون ريال، بواقع 21.9 مليون ريال تقريبًا، لصالح شركات التأمين الوطنية، مقابل 12.8 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية ، من تكاليف وعمولات الإنتاج في نهاية 2019.

إنخفاض نسبة العمولات بشركات التأمين الأجنبية

وإنخفضت نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج ، شركات التأمين الأجنبية، في نهاية 2019 ، بنسبة 6%، مقارنة بعمولات وتكاليف إنتاج 2018 ، لتنخفض الي 12 مليون ريال، مقابل 12.8 مليون ريال ، خلال عامي المقارنة.

وفي المقابل إرتفعت نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج ، شركات التأمين الوطنية، في نهاية 2019 ، بنسبة 13%، مقارنة بعمولات وتكاليف إنتاج 2018 ، لترتفع الي 24.9 مليون ريال، مقابل 21.9 مليون ريال ، خلال عامي المقارنة.

486.6 مليون ريال إجمالي حصيلة السوق العماني من الأقساط المباشرة

وإنفردت “المال” بالكشف عن التقرير السنوي لهيئة سوق المال العمانية ، والذي أشارت فيه إلي أن حصيلة الأقساط المباشرة، ، بلغت 486.6 مليون ريال ، في نهاية 2019 ، مقابل 463.6 مليون ريال، أقساط مباشرة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل قيمتها إلي 23 مليون ريال.

الجراف التالي يوضح ، نصيب شركات التأمين الحكومية والأجنبية، بسوق التأمين العماني، من إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج بنهاية 2019.

الجراف التالي يوضح ، نصيب شركات التأمين الحكومية والأجنبية، بسوق التأمين العماني، من إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج بنهاية 2018.