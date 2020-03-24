نقل مسئولية وقف انتشارالفيروس من وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع

بلغت نسبة البطالة في إسرائيل منذ بداية شهر مارس وانتشار فيروس كورونا هناك 18.6٪، وارتفع عدد المصابين لـ 1656 بينهم 31 حالة خطرة، بحسب وزارة صحة الاحتلال، فيما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 600 ألف منذ ظهور الفيروس في تل أبيب.



وستوافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على زيادة كبيرة في القيود على حركة المرور في محاولة للحد من الإصابة بالفيروس.

زيادة مبيعات سوق السلع الاستهلاكية الأسبوع الماضي 40%



وكشف موقع “كالكاليست” الإسرائيلي عن ارتفاع بنسبة 40٪ في مبيعات سوق السلع الاستهلاكية الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت اليوم، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في العالم، بلغت 15 ألف حالة، وارتفعت نسبة المصابين بالفيروس إلى 376 ألف إصابة.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة على لوائح الطوارئ اليوم الثلاثاء، وسيشمل ذلك حظر مغادرة المنزل ، باستثناء الذهاب للعمل أو شراء الطعام أو الدواء.



الجيش الإسرائيلي يخصص كتائب لمساعدة الشرطة في تطبيق الحظر

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تخصيص 8 كتائب غير مسلحة لمساعدة الشرطة في الحد من تواجد الناس في الشوارع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “هيدي سيلبرمان” حول استعدادات الجيش جزء من مكافحة فيروس كورونا ، قائلاً: إنه وفقًا للقرارات التي تم تمريرها، فإن الجيش مستعد لتعيين كتيبة لكل منطقة “ثمان كتائب في المرحلة الأولى”.

ونقل موقع “واللا” عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه يجب التعامل مع فيروس كورونا وكأننا في حالة حرب ونقل مسئولية وقف انتشاره من وزارة الصحة إلى وزارة الجيش “الدفاع”.

كتيبة لكل قسم شرطة وجنود غير مسلحين



ويستعد جيش الاحتلال لإمكانية إغلاق عام وسيتم نشر كتائب لكل أقسام الشرطة لتنفيذ حالة الطوارئ.

وجندت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال حوالي 1000 ضابط احتياطي في وحدات الاتصال الحكومية المحلية لضمان المساعدة الفعالة لكبار السن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، “نقوم بتوسيع المهام من خلال المساعدة المدنية داخل الجيش ونستعد أيضًا لسيناريوهات العدوى داخل الوحدات”.

وتم تشخيص 23 مصابا في صفوف جيش الاحتلال، وتم عزل 6500 جندي في الحجر الصحي.