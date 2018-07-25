زيادة عبور السفن بقناة السويس لـ 50 سفينة يوميًا خلال يونيو

نادية سلامأكدت إحصائيات الملاحة بهيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن شهر يونيو الماضى شهد عبور 1544 سفينة بزيادة بلغت 11.6% مقارنة بنفس الشهر العام الماضى ،والذى سجل عبور 1384 سفينة، مصاحبة بارتفاع فى الحمولات العابرة بنسبة 14.8% حيث سجلت حمولات يونيو الماضى عبور 97.1 مليون طن مقابل عبور 84

نادية سلام

أكدت إحصائيات الملاحة بهيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن شهر يونيو الماضى شهد عبور 1544 سفينة بزيادة بلغت 11.6% مقارنة بنفس الشهر العام الماضى ،والذى سجل عبور 1384 سفينة، مصاحبة بارتفاع فى الحمولات العابرة بنسبة 14.8% حيث سجلت حمولات يونيو الماضى عبور 97.1 مليون طن مقابل عبور 84.6 مليون طن فى يونيو 2017.

وأوضحت الإحصائيات أن المتوسط اليومى لعبور السفن فى يونيو الماضى ارتفع من 46 إلى 51.5 سفينة يوميا، بالاضافة الى ارتفاع الحمولات اليومية من 2.8 مليون طن الى 3.2 مليون طن فى يونيو 2018

وأرجعت الاحصائيات تلك الزيادات الى ارتفاع أعداد وحمولات ناقلات البترول بنسبة 22% وسفن الغاز الطبيعى 49.5% وسفن البضائع الصب 39.4% وسفن البضائع العامة 4.8% وسفن الحاويات 7.6%وحاملات السيارات بنسبة 11.3% وسفن الركاب بنسبة 17.7%.

وفى السياق نفسه، قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات سابقة إن حركة الملاحة فى القناة خلال العام المالى 2017/ 2018 شهدت زيادة ملحوظة فى أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت 17845 سفينة مقابل 17004 بزيادة 841 سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%، فيما شهدت الحمولات الصافية خلال العام المالى 2017/2018 زيادة كبيرة بلغت 97,6 مليون طن بنسبة 9.8%، حيث تجاوزت الحمولات العابرة مليار طن مقابل 995 مليون طن خلال العام المالى السابق 2016/2017.