زيادة طفيفة فى الاحتياطى النقدى بنهاية مايو‎

سيد بدرحقق الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية زيادة طفيفة خلال شهر مايو الماضي ليسجل 44.139 مليار دولار مقابل 44.03 مليار دولار بنهاية أبريل بزيادة 109 مليون دولار.وسدد البنك المركزي آخر أقساط ديون البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال مايو الماضي بقيمة 500 مليون دولار، بينما لم يتم الإعل

سيد بدر

حقق الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية زيادة طفيفة خلال شهر مايو الماضي ليسجل 44.139 مليار دولار مقابل 44.03 مليار دولار بنهاية أبريل بزيادة 109 مليون دولار.

وسدد البنك المركزي آخر أقساط ديون البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال مايو الماضي بقيمة 500 مليون دولار، بينما لم يتم الإعلان عن مساعدات جديدة خلال نفس الفترة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد بلغ رصيد العملات الأجنبية من الاحتياجي نحو 40.694 مليار دولار بنهاية مايو، بينما تراجع رصيد الذهب لنحو 2.733 مليار دولار بانخفاض 50 مليون دولار، وتراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 694 مليونا مقابل 742 مليون دولار.