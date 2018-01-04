زيادة طفيفة بأسعار شيفروليه أوبترا

المال - خاص قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، زيادة أسعار طرازات شيفروليه أوبترا بمقدار 100- 1000 جنيه بمختلف الفئات خلال يناير الحالي. وارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ "F/O" إلى 211 ألف جنيه بدلاً من 210.9، وصعدت أسعار أوبترا فئة الـ "H/L" إلى 222 ألف مقابل 221 ألف خلال ديسم



المال – خاص

قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، زيادة أسعار طرازات شيفروليه أوبترا بمقدار 100- 1000 جنيه بمختلف الفئات خلال يناير الحالي.

وارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ “F/O” إلى 211 ألف جنيه بدلاً من 210.9، وصعدت أسعار أوبترا فئة الـ “H/L” إلى 222 ألف مقابل 221 ألف خلال ديسمبر الماضي.

واستقرت المنصور للسيارات علي أسعار طرازات أفيو وكروز ولانوس دون تغيير؛ لتبلغ أسعار أفيو فئة الـ”Base” إلى 190.8 ألف، وبقيمة 200 ألف فئة “F/o”.

وسجلت أسعار شيفروليه كروز فئة “Base” نحو 314 ألف، وتقدر أسعار فئة H/L ب 339 ألف، وبلغت أسعار شيفروليه لانوس نحو 158.4 ألف.