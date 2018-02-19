زيادة طفيفة بأسعار شيفروليه أفيو ولانوس

المال - خاص قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أفيو ولانوس بزيادة تتراوح بين 400 و 1000 جنيها بمختلف الفئات خلال فبراير الحالى. وصعدت أسعار شيفروليه أفيو فئة "Base" إلى 191.8 ألف بدلاً من 190.8 ألف، كما ارتفعت أسعار أفيو فئة "F/o" إلى 201 ألف مقابل 200 أل

المال – خاص

قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أفيو ولانوس بزيادة تتراوح بين 400 و 1000 جنيها بمختلف الفئات خلال فبراير الحالى.

وصعدت أسعار شيفروليه أفيو فئة “Base” إلى 191.8 ألف بدلاً من 190.8 ألف، كما ارتفعت أسعار أفيو فئة “F/o” إلى 201 ألف مقابل 200 ألف، وسجلت أسعار “لانوس” ارتفاعا طفيفا بمقدار 400 جنيها، لتصل إلى 158.9 ألف بدلاً من 159.4 ألف.

وأبقت “المنصور للسيارات” على أسعار طرازات شيفروليه “أوبترا وكروز” عند مستوياتها الحالية دون تغيير، لتتراوح أسعار “أوبترا” بين 215.9 و227 ألف لمختلف الفئات، وبلغت أسعار شيفروليه كروز فئة “Base” نحو 314 ألف، وقيمة 119 ألف جنيه لفئة “H/L”.

وجدير بالذكر أن الشركة قد أقرت زيادة على أسعار شيفروليه أوبترا؛ بمقدار 5 آلاف جنيه مطلع الشهر الحالى.

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار طرازات شيفروليه خلال فبراير:



العلامة الطراز الفئة أسعار مطلع فبراير أسعار 19 فبراير مقدار التغيير شيفروليه أوبترا F/O 215.900 215.900 0 H/L 227.000 227.000 0 أفيو Base 190.800 191.800 1.000 F/O 200.000 201.000 1.000 كروز Base 314.000 314.000 0 H/L 339.000 339.000 0 لانوس m/t 158.400 158.900 400 جنيها

إعداد – المال المصدر: المنصور للسيارات