سيــارات

زيادة طفيفة بأسعار شيفروليه أفيو ولانوس

المال - خاص قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أفيو ولانوس بزيادة تتراوح بين 400 و 1000 جنيها بمختلف الفئات خلال فبراير الحالى. وصعدت أسعار شيفروليه أفيو فئة "Base" إلى 191.8 ألف بدلاً من 190.8 ألف، كما ارتفعت أسعار أفيو فئة "F/o" إلى 201 ألف مقابل 200 أل
5:47 م, الأثنين, 19 فبراير 18 5:47 م, الأثنين, 19 فبراير 18

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المال – خاص

قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل، تحريك أسعار طرازات شيفروليه أفيو ولانوس بزيادة تتراوح بين 400 و 1000 جنيها بمختلف الفئات خلال فبراير الحالى.

وصعدت أسعار شيفروليه أفيو فئة “Base” إلى 191.8 ألف بدلاً من 190.8 ألف، كما ارتفعت أسعار أفيو فئة “F/o” إلى 201 ألف مقابل 200 ألف، وسجلت أسعار “لانوس” ارتفاعا طفيفا بمقدار 400 جنيها، لتصل إلى 158.9 ألف بدلاً من 159.4 ألف.

وأبقت “المنصور للسيارات” على أسعار طرازات شيفروليه “أوبترا وكروز” عند مستوياتها الحالية دون تغيير، لتتراوح أسعار “أوبترا” بين 215.9 و227 ألف لمختلف الفئات، وبلغت أسعار شيفروليه كروز فئة “Base” نحو 314 ألف، وقيمة 119 ألف جنيه لفئة “H/L”.

وجدير بالذكر أن الشركة قد أقرت زيادة على أسعار شيفروليه أوبترا؛ بمقدار 5 آلاف جنيه مطلع الشهر الحالى. 

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار طرازات شيفروليه خلال فبراير:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار مطلع فبراير

أسعار 19 فبراير

مقدار التغيير

شيفروليه

أوبترا

F/O

215.900

215.900

0

H/L

227.000

227.000

0

أفيو

Base

190.800

191.800

1.000

F/O

200.000

201.000

1.000

كروز

Base

314.000

314.000

0

H/L

339.000

339.000

0

لانوس

m/t

158.400

158.900

400 جنيها

إعداد – المال                            المصدر: المنصور للسيارات

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