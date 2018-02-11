زيادة طفيفة بأسعار سوزوكي ألتو وبريليانس v5

المال ـ خاص:رصدت "المال" زيادة أسعار طرازين سوزوكي ألتو وبريليانس v5؛ بمقدار 5 آلاف جنيه، وفقا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلائها المحليين خلال فبراير الحالي.وأعلنت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري للعلامة سوزوكي، عن تحريك أسعار طراز سوزوكي "التو"؛ لتصل إلى 130 ألف بدلاً من 125 ألف خلال يناي

المال ـ خاص:

رصدت “المال” زيادة أسعار طرازين سوزوكي ألتو وبريليانس v5؛ بمقدار 5 آلاف جنيه، وفقا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلائها المحليين خلال فبراير الحالي.

وأعلنت شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري للعلامة سوزوكي، عن تحريك أسعار طراز سوزوكي “التو”؛ لتصل إلى 130 ألف بدلاً من 125 ألف خلال يناير الماضي.

وأكدت الشركة أنها بصدد طرح الموديلات الجديدة من طرازات سوزوكي هي: “فيتارا، سويفت ديزاير، سياز، بالينو، sx4″خلال الشهر المقبل.

في ذات السياق، قررت شركة بريليانس البافارية – الوكيل الحصري للعلامة بريليانس، زيادة أسعار “v5” بمقدار 5.1 آلاف جنيه، لتبلغ 345 ألف مقارنة بـ 339 ألفا و900 جنيها؛ فيما أبقت علي أسعار “v3” دون تغيير، لتسجل فئة “Luxury” سعر 259.9، وقيمة 269.9 لفئة “A/T Elite”، وتقدر أسعار “v3” فئة “A/T intelligent” بنحو 286.9 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سوزوكي ألتو وبريليانس v5 خلال فبراير 2018:



العلامة الطراز الفئة أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغيير سوزوكي ألتو A/C New M/T 125.000 130.000 5.000 بريليانس v5 F/O A/T 339.900 345.000 5.100

إعداد – المال الم صدر: وكلاء السيارات