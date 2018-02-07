اقتصاد وأسواق

زيادة طرح الخضراوات بالأسواق تدفع الأسعار للاستقرار

الصاوي أحمداستقرت اليوم الأربعاء أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق، مقارنة بالأمس بسبب زيادة طرح المحاصيل في الأسواق المركزية  بعد زيادة طفيفة في السعر قبل عدة أيام، وفق تجار . وسجلت الطماطم  2.5 و3 جنيهات للكيلو، والفلفل البلدي، الرومي سجل 8 جنيهات طبقًا لتجار خضراوات وفاكهة في ا
2:40 م, الأربعاء, 7 فبراير 18 2:40 م, الأربعاء, 7 فبراير 18

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الصاوي أحمد

استقرت اليوم الأربعاء أسعار الخضراوات والفاكهة فى السوق، مقارنة بالأمس بسبب زيادة طرح المحاصيل في الأسواق المركزية  بعد زيادة طفيفة في السعر قبل عدة أيام، وفق تجار .

 وسجلت الطماطم  2.5 و3 جنيهات للكيلو، والفلفل البلدي، الرومي سجل 8 جنيهات طبقًا لتجار خضراوات وفاكهة في الأسواق والبطاطس  بين 2 و3 جنيهات والكوسة 6 جنيهات .

وأكد تجار خضراوات في الأسواق أن سعر البسلة مستقر عند  6 جنيهات والفاصوليا 6 جنيهات والخيار 5 جنيهات، والبصل الجديد بـ2.5 و”الخزين “بـ 4 جنيهات.

ولفتوا إلي أن الباذنجان “العروس” سجل 4 جنيهات، الرومي بـ2.5 جنيه، والليمون 10جنيهات، والكرنب من 4 حتى 10 جنيهات للواحدة حسب الحجم، والفلفل الألوان من 7 إلى 12 جنيها.

وتراوحت أسعار البرتقال “اليوسفي” بين 4 و5 جنيهات بدلا من 3.5 الأسبوع الماضي وسجل البرتقال “أبو سرة” 5 جنيهات في المتوسط وذلك بسبب قرب انتهاء المحصول.

وأكد التجار أن سعر التفاح المستورد تراوح  بين 17 و20 جنيها، والموز البلدى 10 و12 جنيها، والمانجو 15 و20، والفراولة 8 جنيهات.

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