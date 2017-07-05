زيادة ضئيلة فى الاحتياطى النقدى خلال يونيو



أمنية إبراهيم



سجلت أرصدة الاحتياطي النقدى الأجنبى زيادة ضئيلة خلال يونيو الماضي، بمقدار 180 مليون دولار، وأعلن البنك المركزى منذ قليل على موقعه الإلكترونى وصول رصيد الاحتياطي النقدي إلى 31.305 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 31.12 مليار دولار في مايو.



وأشار البنك المركزى على موقعه إلى أن بيانات أرصدة الاحتياطى النقدى عن شهر يونيو غير نهائية، إذ قال إنها بصفة مبدئية.



يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بياناً صحفياً أمس الأول، ذكر فيه أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 32 مليار دولار، كما أشار إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 9.8 مليار دولار.

