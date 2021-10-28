«زيادة سعر الزيت والتحوط من تقلبات الأسعار العالمية».. تعرف على أبرز ما جاء في مؤتمر وزير التموين اليوم

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، لعرض آخر مستجدات ملفات وزارة التموين والتي تضم أسعار السلع التموينية وسعر رغيف العيش المدعم والبطاقات التموينية وملفات أخرى.

وترصد “المال” في هذا التقرير أهم ما جاء في المؤتمر الذي حضره مندوبي الصحف والإعلام في وزارة التموين وبمشاركة كل من اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة ، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة.

1ـ الدعم الحكومي لوزارة التموين في موازنة 2021/ 2022 يبلغ 87 مليار جنيه، مقسمة إلى 36 مليار لمنظومة السلع التموينية و51 لمنظومة الخبز المدعم .

2ـ سعر كيلو الدقيق الحر 72% بـ 7 جنيهات والكيلو الواحد ينتج 12 رغيفا .

3ـ سعر تكلفة إنتاج رغيف العيش المدعم من 64 إلي 65 قرشا ويباع للمواطن على البطاقة التموينية بـ 5 قروش .

4ـ رغيف العيش البلدي الذي يباع بسعر 50 قرشًا هو من الدعم الحكومي، بينما سعر الرغيف الأبيض يصل إلى 75 قرشًا .

5ـ كل الخيارات مفتوحة في دراسة سعر رغيف العيش المدعم .

6ـ بداية من نوفمبر القادم سعر الزيت التمويني زنة 1 لتر سيصل إلى 25 جنيها بدلًا من 21 وسعر الزيت التمويني زنة 800 مللي إلي 20 جنيهًا بدلًا من 17 .

7ـ مصر تستورد 97% من احتياجات الزيوت الخام، وسعر طن زيت الخام ارتفع إلي 20 ألف جنيه بدلًا من 14 ألف جنيه .

8ـ لن أجبر التاجر على أن يبيع بخسارة وإلا سيقوم هو بالغلق من تلقاء نفسه .

9ـ الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان فول الصويا لإنتاج زيت يُستخدم في البطاقات التموينية .

10ـ نعمل على وجود استقرار في المخزون الإستراتيجي في كافة السلع الأساسية بمدد تتراوح من 6 أشهر إلي عامين .

11ـ يتم التواصل مع وزارة الزراعة على تحديد سعر تسلم طن القمح من المزارعين في الموسم الجديد 2022 ، وذلك طبقًا للأسعار العالمية .

12ـ لن يتم السماح بعودة البطاقات التموينية التي تم ضبطها لدي البقال التمويني والمخبز المدعم .

13ـ ترك المواطن لبطاقته التموينية لدي منافذ السلع التموينية والمخابز كأنه يقوم بالإمضاء على بياض .

14ـ لن يتم عودة فتح مخابز أو محال بقالة تموينية تم ضبط بطاقات تموينية بحوزة القائمين عليها .

15ـ دور وزارة التموين والتجارة الداخلية هو الحفاظ على الدعم الحكومي الموجه للمواطنين دون مجاملة لأحد .

16ـ بحث عقود تحوط للزيوت والقمح مع مؤسسة سيتي جروب وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية .

17ـ عقد اجتماع الإسبوع المقبل مع رئيس البورصة المصرية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لبحث إجراءات بدء التداول في البورصة السلعية .

18ـ لا توجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية .

19ـ إصدار البطاقات التموينية للأسر الأكثر إحتياجا .

20ـ خدمة إضافة الزوجة المحرومة على البطاقة التموينية للزوج مازالت مستمرة .

21ـ استمرار عملية تنقية وتنقيح البطاقات التموينية مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية .

22ـ عدد المستفيدين من المنظومة التموينية كان يبلغ 82 مليون مواطن وذلك قبل عملية التنقية والتنقيح للبطاقات التموينية .

23 ـ عدد المستفيدين حاليًا من منظومة السلع التموينية 64 مليون موطان وفي منظومة الخبز المدعم 71 مليون مواطن .

24ـ أصبح لدينا قاعدة بيانات كاملة ومتكاملة عن كل فرد مقيد على البطاقة التموينية .