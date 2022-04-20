واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022، مسيرة الصعود مقارنة بتعاملات أمس في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.431 جنيه للشراء، و18.517 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية؛ خدمة لقرائها

سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاء سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.47 جنيه، و18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه، و18.50 للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات عند 18.44 جنيه للشراء، و18.50 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما أوضحت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، سعر الدولار عند 18.43 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما أوضحت أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 18.42 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وجاء سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.