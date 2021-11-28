بورصة وشركات

«زيادة زمن التداول» .. استشارية سوق المال ترفع مقترحاتها للرقابة المالية والأخيرة تتجه للموافقة

لتبدأ من الساعة ٩.٣٠ صباحا بدلا من العاشرة صباحا
أحمد علي 9:43 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 9:43 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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علمت المال من مصادرها أن هيئة الرقابة المالية تتجه للموافقة على مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال، وهى زيادة الفترة الزمنية لجلسة التداول لمدة نصف ساعة إضافية لتبدأ من الساعة ٩.٣٠ صباحا بدلا من العاشرة صباحا.

وأضافت المصادر أن مقترحات اللجنة الاستشارية اجتمعت ظهر اليوم برئاسة د.إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، وحضور د. محمد فريد رئيس البورصة ونائبه، تضمن رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى ٢٥٠ ألف بدلا من ١٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى وضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة.

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وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اتفقت على رفع مقترحاتها لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل اعتمادها والموافقة عليها لبدء العمل بها خلال الفترة المقبلة.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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