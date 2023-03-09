زيادة رسوم الملصق الإلكتروني.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد تطبيقها

عدلت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وحدثت الأسعار الجديدة لتظهر زيادة رسوم الملصق الإلكتروني لعام 2023، وتصبح 150 جنيهًا بديلًا عن 95 جنيهًا.

زيادة رسوم الملصق الإلكتروني

وتطبق زيادة رسوم الملصق الإلكتروني الجديدة بدءًا من اليوم الخميس في جميع وحدات المرور الثابتة والمتحركة، بواقع ارتفاع 55 جنيهًا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم 8 مارس 2023 قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023، بشأن تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يتضمن زيادة رسوم الملصق الإلكتروني.

قرار وزير الداخلية

وينص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223، من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: “مادة 223 الفقرة الثانية “.

وجاء نص المادة: “كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويًا قيمته مائة وخمسون جنيهاً، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني”.

استخراج الملصق الإلكتروني

وأتاحت وزارة الداخلية، خدمة التقديم على استخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب الملصق الإلكتروني ، بدل فاقد وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقعها الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور.

وكانت التكلفة سابقًا وفقًا لقانون المرور 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتي لا يقع سائق المركبة تحت طائله القانون.

وسحب رجال المرور 2999 رخصة بسبب عدم ارتداء الخوذة وتركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم على مستوى الجمهورية، بينهم 513 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية.