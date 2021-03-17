زيادة رأس مال «السيوف» للغزل والنسيج 35 مليون جنيه ليصبح 655 مليونا (مستند)

نشرت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية في عددها رقم 63 الصادر اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، قرار الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال ، بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة السيوف للغزل والنسيج.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة السيوف للغزل والنسيج قد قررت زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 35.201.665 جنيها ليصبح 654.935.605 جنيها موزعا علی 130987121 سهما بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم ، على أن تمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 750 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 654.935.605 جنيها موزعا على 130987121سهما بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم ،على أن يتم ذلك اعتبارا من 30 يونيو 2020.

يُشار إلى أن شركة السيوف للغزل والنسيج والتي أسسها سباهي باشا منذ ما يقرب من 80 عام، تقع بمحافظة الاسكندرية . وهى من افضل الشركات المتخصصة فى انتاج غزل القطن والمخلوط والمنسوجات القطنية والمخلوطة. تتبع الشركة القانون 203 لسنة 1991 وتمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن 100% من اسهمها. تتكون الشركة من مصنع.