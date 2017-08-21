زيادة رأسمال كفر الزيات للمبيدات إلى 120 مليون جنيه

رجب عزالدين:وافق مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بجلسته المنعقدة أمس الأحد على عرض اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 80 مليون جنيه، إلى 120 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه.ومن المقرر توزيع الزيادة على عدد 4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إل

رجب عزالدين:



وافق مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بجلسته المنعقدة أمس الأحد على عرض اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 80 مليون جنيه، إلى 120 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه.

ومن المقرر توزيع الزيادة على عدد 4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 25 قرشا للسهم .

سيتم تمويل الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة، كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال بواقع نصف سهم لكل سهم أصلى.

ومن المقرر عرض القرار على الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها فى هذا الشأن.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدعوة العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقرير إفصاح بالزيادة وإرسالها للبورصة المصرية.



