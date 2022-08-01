زيادة دخل الفائدة وانخفاض مخصصات خسائر القروض يدعمان «التجارى الدولى» بالربع الثانى

قالت وحدات تحليل مالى فى بنوك استثمار إن أرباح البنك «التجارى الدولى – مصر» جاءت أعلى من توقعاتها خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأرجعت معدلات النمو خلال هذه الفترة إلى عدة عوامل أولها زيادة معدلات الدخل من الفائدة، إلى جانب الانخفاض بنسبة %65 فى مخصصات خسائر القروض، وسجل البنك أرباحًا بقيمة 3.5 مليار جنيه بالربع الثانى من العام، بنمو %9 على أساس سنوى.

بداية، قالت وحدة التحليل المالى ببحوث «برايم القابضة للاستثمارات المالية» إن بنك التجارى الدولى – مصر أعلن عن نتائجه المالية للربع الثانى من 2022 بعد ارتفاع استثنائى فى الربع الأول من 2022 موضحةً أن صافى دخل البنك تراجع خلال الربع الثانى من العام الجاري، إلى 3.5 مليار جنيه وذلك على أساس ربع سنوى بنسبة %17 فيما صعد %9 سنويًا.

وأضافت أن تراجع الأرباح على أساس ربع سنوي، جاء على الرغم من ارتفاع صافى إيرادات الفوائد للبنك بفترة الربع الثانى من العام، إلى 7 مليارات جنيه، وبصعود %7.4 على أساس ربع سنوى و%18 على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل قللت من إيجابية ارتفاع إيرادات الفوائد، إذ انخفضت أرباح البنك من بيع الاستثمارات المالية بنسبة %96 على أساس ربع سنوى إلى 44 مليون جنيه بعد أن تجاوزت مليارا فى الربع الأخير من بيع سندات الدين.

وقالت «برايم» إن «التجارى الدولى» أضاف مخصصات ائتمانية بقيمة 55 مليون جنيه بتراجع بنسبة %82 على أساس سنوى فى الربع الثانى من 2022 مقابل 41 مليونا فى الربع الأول من 2022.

فى الوقت نفسه، ألمحت إلى أن صافى الدخل من المتاجرة انخفض بنسبة %58 على أساس ربع سنوى إلى 297 مليون جنيه، فيما ارتفع معدل الضريبة الفعلى للبنك إلى %33 من %22.4 فى الربع السابق.

ولفتت إلى أن المركز المالى للبنك نما بنسبة %17 مقارنة مع العام الماضى فى محفظة القروض لتصل إلى 170 مليار جنيه، بمعدل نمو %8 على أساس ربع سنوي، بينما ظل مجموع ودائع البنك ثابتًا على أساس ربع سنوى عند 428 مليارا بنمو %5 مقارنة مع العام الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة صافى القروض إلى الودائع ارتفعت إلى %40 فى النصف الأول من 2022 مقابل %36 فى 2021.

وقالت “برايم” إن البنك زاد من تعرضه لأدوات الدين الحكومية من خلال شراء استثمارات مالية بمقدار 23.4 مليار جنيه، بنمو %12 مقارنة بالعام الماضي، بعد بيع بعض سندات الخزانة فى الربع السابق.

وتابعت إن إجمالى تعرض البنك لأدوات الدين الحكومية إلى 233 مليار جنيه، أى بنسبة %43 من إجمالى الأصول، كما يبلغ صافى هامش الفائدة السنوى للبنك الآن %6.12 مرتفعًا من %5.72 فى الربع الأول من 2022 بينما يبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية %23 والعائد على متوسط الأصول %3.

وأوضحت أن سهم «التجارى الدولى» واحد من أفضل الأسهم المختارة بالنسبة لها خلال العام الجاري، وأبقت

على السعر المستهدف خلال 12 شهرا من 70.7 جنيه للسهم بمعدل عائد كلى متوقع %91.

وأكدت بحوث شركة “نعيم القابضة” أن أرباح بنك “التجارى الدولى – مصر” المعلنة عن الربع الثانى للعام الجارى تجاوزت تقديراتها، موضحة أنها كانت تتوقع أن تسجل الربحية 3 مليارات جنيه فقط.

ولفتت إلى أن أرباح البنك جاءت أقل من تقديرات السوق البالغة 3.6 مليار جنيه، موضحةً أن صافى هامش الفائدة جاء أعلى من المتوقع، فضلًا عن تسارع نمو القروض.

وأشارت إلى أن صافى هامش الفائدة سجل%5.9 بنمو مقابل %5.6 فى الربع الأول من 2022 وهو ما يتعارض مع تقديراتها.

وأضافت أن مخصصات خسائر الائتمان للربع الثانى من العام بلغت 113 مليون جنيه، مقابل مليار فى الربع الأول من 2022، و318 مليونا فى الربع الثانى من 2021.

وارتفع إجمالى القروض بنسبة %8 ربع سنوى و%28 سنويًا، ليصل إلى 191 مليار جنيه، بوتيرة نمو متسارعة أكثر من المتوقع نتيجة لقروض الشركات.

ونوهت بأن قروض الشركات والتى تُمثل %76 من إجمالى القروض ارتفعت بنسبة %8.7 ربع سنوى و%28.3 سنويًا، كذلك تزايدت قروض الأفراد والتى تمثل %24 من إجمالى القروض بنسبة %4.5 ربع سنوى و%27.8 سنويًا.

كما بلغ إجمالى الودائع 428 مليار جنيه باستقرار ربع سنوي، وارتفاع %11 سنويًا؛ وعلى أساس ربع سنوي، قابل هذا التراجع فى الودائع بالعملة المحلية وجود نمو فى الودائع بالعملة الأجنبية.

وقالت إن ودائع الأفراد والتى تمثل %54 من الودائع ارتفعت بنسبة %0.4 ربع سنوى و%8.5 سنويًا، كما استقرت ودائع الشركات والبالغة %46 من إجمالى الودائع، ربع سنوى ولكن بارتفاع %14.5 سنويًا.

ومع تأثر الأصول بزيادة القروض مقابل التأثر بالتراجع المستمر ربع السنوى فى استثمارات الخزانة تحسنت نسبة القروض إلى الودائع بشكل أكبر إلى %44.9 مقابل %41.6 فى الربع الأول من 2022 و%38.8 فى الربع الثانى من 2021.

واستمرت “نعيم القابضة” فى التوصية بشراء سهم البنك التجارى الدولى عند سعر مستهدف 68.4 جنيه للسهم.

وعلى صعيد الـ 6 شهور الأولى من العام، قالت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن “التجارى الدولي” سجل زيادة بنسبة 28% فى أرباحه خلال تلك الفترة، إذ حقق 7.7 مليار جنيه من بينها 3.5 مليار محققة بالربع الثانى فقط، مقارنة مع 6 مليارات خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأرجعت الزيادة فى معدلات الربحية خلال فترة الـ6 شهور الأولى من العام إلى عدة عوامل، أولها الزيادة بنسبة %17 فى صافى دخل الفوائد، التى سجلت 13.7 مليار جنيه، مقابل 11.6 مليار للفترة المناظرة.

وأوضحت أن العامل الثانى تمثل فى ارتفاع الدخل بخلاف الفوائد بنحو %1 إذ سجلت 941 مليون جنيه بفترة النصف الأول من العام، مقابل 929 مليونا للفترة المناظرة، إلى جانب تراجع مخصصات خسائر القروض بمقدار 13 ضعفًا إذ سجلت 74 مليونا مقارنة مع مليار بالفترة نفسها من العام الماضى.

ولفتت “مباشر” إلى أن الزيادة فى صافى ربح البنك بأول 6 شهور من العام، جاءت على الرغم من زيادة المصروفات الإدارية بنسبة %11 بتلك الفترة وسجلت 3.2 مليار جنيه، مقارنة مع 2.9 مليار للفترة المماثلة من 2021.

وأوضحت أن مصروفات دخل الضريبة ارتفعت بنسبة %38 وسجلت 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار الفترة المناظرة من 2021.

وأشارت إلى أنه بناء على أساس ربع سنوي، فقد سجل بنك “التجارى الدولي” أرباحًا بقيمة 3.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 9% مقارنة مع قيمة أرباح بلغت 3.2 مليار بالربع الثانى من العام الماضى.

وقالت إنه يمكن إرجاع الزيادة الطفيفة فى معدلات الربحية بفترة الربع إلى مجموعة من العوامل أولها الزيادة بنسبة %16 فى صافى دخل الفوائد لتصل إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة مع 6 مليارات بالفترة المماثلة من 2021 إلى جانب الانخفاض بنسبة %65 فى مخصصات خسائر القروض فى الربع الثانى من العام على أساس سنوى.

وأضافت “مباشر” أن نسبة إجمالى القروض إلى الودائع ارتفعت فى البنك إلى %44.6 بالنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع %40.3 للفترة المقارنة، إلى جانب الانخفاض فى نسبة كفاية رأس المال، بشكل طفيف إلى %28.8 بالفترة المذكورة نفسها، مقارنة مع %29.8 الفترة المماثلة من العام الماضى.

وقالت وحدة التحليل المالى فى بحوث شركة “بلتون المالية القابضة”، إن صافى ربح البنك التجارى الدولى بنسبة %9.5 على أساس سنوي، ولكنه تراجع بنسبة %17.3 على أساس ربع سنوى مسجلا 3.5 مليار جنيه، وذلك بحسب القوائم المالية للبنك، مقارنة مع الربع الثانى من 2021.

وأشارت إلى أن صافى الدخل من العمليات المصرفية ارتفع بنسبة متماسكة %16 إلى 7.7 مليار جنيه، إثر ارتفاع صافى الدخل من العائد بواقع %17 مما يرجع فى الأساس إلى نمو المركز المالى إلى جانب اتساع هامش صافى الفائدة بواقع 15 نقطة أساس إلى %5.9.

ولفتت إلى أن الدخل من العمولات زاد بنسبة صحية سجلت %7.7 على أساس سنوى وجاءت على الأرجح نتيجة ارتفاع أنشطة الإقراض.

وأضافت أن الاضمحلال من خسائر الائتمان شهد تراجعا حادا بنحو %64.6 على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع تكلفة المخاطرة لدى البنك بنحو 71 نقطة أساس إلى 26 نقطة أساس.

وتابعت إن المصروفات التشغيلية سجلت زيادة بواقع 505 ملايين جنيه متعلقة بشكل أساسى بتكوين مخصصات أخرى.

وأوضحت أن الإنفاق التشغيلى لدى البنك ارتفع بنسبة %8.8 على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك إلى %23.2.

فيما على أساس ربع سنوي، قالت إن الدخل من الأعمال الأساسية المصرفية حقق زيادة بواقع %3.5 على أساس ربع سنوي، بفضل اتساع المركز المالي، فى حين شهد الدخل من العمولات تراجعا بواقع %5.5 على أساس ربع سنوى إلى 650 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الدخل التشغيلى غير الأساسى شهد تراجعا ملحوظا، مسجلاً خسائر بنحو 756 مليون جنيه نتيجة تكوين مخصصات أخرى وضعف أرباح الاستثمارات المالية، كما شهد العائد على متوسط حقوق المساهمين للبنك ارتفاعا صحيا بنسبة %2.6 إلى %23.6 نتيجة ضعف تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع الرافعة المالية.

وأضافت أن المركز المالى للبنك التجارى الدولى سجل تراجعا بنحو %0.3 على أساس ربع سنوى بزيادة %5 منذ بداية العام مسجلا 523.5 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2022 نتيجة النمو الطفيف لودائع العملاء، التى سجلت 428.9 مليار.

أما ودائع الشركات فقالت “بلتون المالية القابضة” إنها تراجعت بنحو %0.5 على أساس ربع سنوى ونمو %9.5 منذ بداية العام إلى 197.5 مليار جنيه ممثلة %46 من إجمالى الودائع.

وقد ارتفعت أيضا ودائع الأفراد بنحو %0.4 على أساس ربع سنوى بنمو %1.9 منذ بداية العام إلى 231.3 مليار جنيه إثر المنافسة السوقية الشديدة.

كما ارتفع مجمل القروض بنسبة %7.5 على أساس ربع سنوى بنمو %17 منذ بداية العام إلى 191.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثانى من 2022.

وألمحت إلى أن كل من قروض الشركات والأفراد سجل نموا جيدا خلال ربع العام، مع نمو قروض الشركات بنسبة %8 وقروض الأفراد بنسبة %5.6

وقالت إن البنك رفع استثماراته المالية بشكل ملحوظ فى سندات وأذون الخزانة خلال الربع الثانى من العام بنحو %18 على أساس ربع سنوي، فى حين تراجع التوظيف فى “الإنتربنك” بنسبة ملحوظة %53 وارتفعت مقاييس جودة الأصول لدى البنك التجارى الدولي، مع معدل قروض غير عاملة بنحو %4.87 حتى يونيو 2022، مقارنة مع %5.13 حتى ديسمبر 2021، فى حين حافظت تغطية المخصصات عند مستوى صحى %208.

وأوصت بشراء السهم فى البورصة المصرية وحددت القيمة العادلة 63 جنيها، فيما قالت “بلتون المالية القابضة” إن السعر الحالى للسهم يبلغ 37 جنيها.

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