بورصة وشركات

زيادة خسائر أوراسكوم للاستثمار 189% من العمليات غير المستمرة بالنصف الأول

بسبب النتائج السلبية لشركة اوراسكوم تيليكوم لبنان وعملية التقسيم
منى عبدالباري 2:52 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 2:52 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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ارتفعت خسائر شركة أوراسكوم للاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 189%، وذلك بسبب نتائج الأعمال السلبية لشركة أوراسكوم تيليكوم لبنان، وعدم وجود أرباح من شركة كونتكت المالية، بعد نقل تبعيتها إلى أوراسكوم للاستثمارات المالية بعد عملية التقسيم.

بسبب المؤشرات السلبية لشركة أوراسكوم تيليكوم لبنان وعملية التقسيم

وأظهرت القوائم المالية لأوراسكوم للاستثمار بالنصف الأول من العام الجاري ارتفاع خسائر العمليات غير المستمرة إلى 35.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 12.2 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت أوراسكوم في إفصاحات قوائمها المالية ارتفاع خسائرها من العمليات غير المستمرة في أوراسكوم تيليكوم لبنان إلى 35.3 مليون جنيه، مقابل 19.47 مليون جنيه الفترة المماثلة.

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وأرجعت الشركة ذلك إلى أنه بنهاية العام 2019 تسلم مجلس إدارتها خطابا من وزارة الاتصالات اللبنانية بشأن عدم تجديد عقد الإدارة المبرم بين الجانبين بشان شركة موبيل انتريم كومباني، والمعروفة تجاريًا في لبنان باسم شركة (ألفا)، والتي يتم إدارتها من شركة أوراسكوم تيليكوم لبنان، وأوضحت أنه في 2020 تم الانتهاء من نقل عملية إدارة شركة (ألفا) إلى وزارة الاتصالات اللبنانية.

وأوضحت أيضا عدم وجود أي أرباح من شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة سابقا) خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، نتيجة نقل تبعية الأخيرة لشركة أوراسكوم للاستثمارات المالية بعد عملية التقسيم، والتي وافق عليها مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمارات المالية في أكتوبر 2020، وتمت في الربع الأول من العام الحالي.

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كما لفتت الشركة في إفصاحاتها إلى عدم وجود أي نتائج مالية من شركة بلتون بسبب عملية التقسيم أيضا، وكانت خسائر أوراسكوم للاستثمار في الفترة المماثلة (قبل التقسيم) من بلتون 20.9 مليون جنيه.

وأعلنت أوراسكوم للاستثمار نتائجها المالية اليوم، والتي أظهرت تحولها للخسارة بقيمة 66.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 1.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2021.

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وسجلت الإيرادات التشغيلية لأوراسكوم للاستثمار خلال هذه الفترة زيادة لتصل إلى 427.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 356.7 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

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بقلم منى عبدالباري

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