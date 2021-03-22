الإسكندرية

زيادة حركة السفن في ميناء الإسكندرية 17.6% خلال فبراير الماضي

تصدرت سفن الصب السائل مقدمة السفن التي شهدت الزيادة
السيد فؤاد 3:25 م, الأثنين, 22 مارس 21 3:25 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن تحقيقها طفرة ملحوظة في كل من حركة السفن، وكميات البضائع المتداولة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكدت الهيئة أن نسبة الزيادة خلال شهر فبراير الماضي فيما يتعلق بإجمالي حركة السفن 17.6%، وتصدرت سفن الصب السائل مقدمة السفن التي شهدت زيادة بالمقارنة بشهر فبراير  من 2020، بنسبة زيادة 56% تلتها سفن الصب الجاف بواقع 50%.

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وفي ذات السياق بلغت نسبة الزيادة في إجمالي البضائع المتداولة 16% وفي مقدمتها بضائع الصب السائل بواقع 52.1% عن شهر فبراير من العام الماضي، ثم البضائع العامة بواقع 26% والصب الجاف بواقع 24%، إذ تم تداول كميات بضائع إجمالية خلال شهر فبراير 2021 بلغت 5.2 مليون طن.

وعلى جانب آخر شهدت هيئة ميناء الإسكندرية خلال شهر واحد زيادة كبيرة في الحركة الملاحية، وحجم التداول وخلال شهر فبراير من العام الجاري، عن شهر يناير من ذات العام، بنسبة بلغت 21% فيما يتعلق بحركة البضائع وبنسبة 13% فيما يتعلق بحركة السفن.

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وأرجعت هيئة الميناء تلك الزيادة إلى المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لإلتزام السفن بتنفيذ المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ، وسرعة معدلات دوران الأرصفة وتقليل فترات الإنتظار والتراكي للسفن .

وشدد طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، على ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو الحفاظ على معدلات الزيادة المحققة في حركتي التداول والملاحة، بل وتعزيزها خلال الأشهر المقبلة مع الالتزام بكافة معايير الأمن والسلامة والبيئة.

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بقلم السيد فؤاد

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