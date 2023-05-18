زيادة حجم أعمال خط الزيم بمحطة حاويات غرب بورسعيد

استقبلت محطة حاويات شركة بورسعيد لتداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد السفينة M/V Zim Vergernia حيث تم تداول حوالى 2494 حاوية مكافئة.

ويعد خط Zim أحد عملاء الشركة و بدأت خدماته تتردد على محطة الشركة منذ مايو 2022 حتى الآن.

وأكد بيان صادر عن شركة بورسعيد لتداول الحاويات أنه يتم حاليا دراسة الفرص الإستثماريه لزيادة حجم اعمال الخط خلال الفترة المقبلة مع محطة الشركة.

وتعمل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في التخطيط لمشروعات التطوير الخاصة بمحطة حاويات الشركة على المدى القصير والبعيد لزيادة طاقة المحطة والقدرة التشغيلية لها وكذلك جذب أهم الخطوط الملاحية لمحطة حاويات الشركة والتي تتميز بموقعها على مدخل قناة السويس على البحر المتوسط والعمل على خدمة عملاءها بصورة تليق بتاريخ الشركة وخبرتها في مجال تداول الحاويات منذ 1984 حتى الآن.

وساهم خط الزيم العام الماضي فى تحسين مؤشرات الأداء فى حركة تداول الحاويات بالمحطة ليتصدر قائمة الخطوط التى تحتفظ بحجم أعمال وتزيد من مؤشرات العمل بها

تتبع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الشركه القابضه للنقل البري والبحري والتى انتقلت تبعيتها مؤخرا من وزارة قطاع الأعمال لوزارة النقل .