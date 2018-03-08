زيادة جديدة في طن حديد الجارحي والسويس للصلب

أعلنت شركتا السويس للصلب وحديد الجارحي، عن زيادتهم أسعارهم بداية من -اليوم الخميس- بمتوسط 225 جنيهًا للطن.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة حديد الماسية، إن شركة السويس للصلب أخطرت وكلائها منذ لحظات بزيادة سعر الطن تسليم مصنع إلى 12400 جنيه، بدلاً من 12175 جنيهًا للطن، الخميس الماضي.

وأضاف الدجوى لـ”المال”، أن شركة حديد الجارحي أعلنت زيادة أسعارها بنفس القيمة، وسيصل للمستهلك 12.6 ألف جنيه شامل ضريبة المبيعات والنولون.