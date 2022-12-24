زيادة جديدة في سعر مصنعية الذهب على الجرام والجنيه بكل المحال.. تعرف عليها

علمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بزيادة جديدة في مصنعية الذهب بكل محالّ الصاغة، وتم إبلاغ المحالّ بها وتطبيقها من الأسبوع الماضي، موضحة أن الزيادات الجديدة في المصنعية ترجع إلى ارتفاع تكلفة التشغيل والتصنيع الخاصة بالمعدن الأصفر، ما اضطرّ التجار إلى زيادة جديدة في المصنعية.

وتنشر “المال” الزيادة الجديدة في المصنعية وفقًا لأحد أعضاء الشعبة، حيث تمّت زيادة سعر مصنعية الذهب على المشغولات الشعبية “رفايع و غوايش” بواقع 18 جنيهًا للجرام، كما تمت زيادة سعر المصنعية للمشغولات اللوكس “رفايع وغوايش” بواقع 20 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب

ووفقًا للمصدر، فقد ارتفع أجر تسلم سبيكة الذهب إلى 15 جنيهًا للجرام الواحد، موضحين أن الزيادة الجديدة في مصنعية الذهب من الممكن أن تقلل الطلب أو الكميات المبيعة خلال الفترة المقبلة.

وتسود حالة من التذبذب الكبير وعدم وضوح في الرؤية تسيطر على أسعار الذهب اليوم في مصر خلال الفترة الحالية بشكل متواصل على مدار اليوم خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، فيما أغلق سعر سعر الأوقية على استقرار في بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن هناك تراجعًا جديدًا في المعدن الأصفر محليًّا بنحو 50 جنيهًا، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في القاهرة الآن نحو 1650 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 1700 جنيه، غير متضمن المصنعية.

وينشر موقع “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1885 جنيهًا)

وكشف نجيب عن هبوط سعر الجرام بشكل متتال لعيار 24، ليسجل 1885 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيهًا)

وأكد أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقَد جزءًا من مكاسبه أيضًا في تعاملات سوق الصاغة ويبلغ 1650 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1415 جنيهًا)

وانخفض مساءً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليسجل 1415 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.