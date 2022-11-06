زيادة جديدة في سعر بسكويت بوريو وماندولين وشيكولاتة مورو وبابلي.. تعرف عليها

رفعت شركة نابيسكو المالكة للعلامة بسكويت بوريو أسعارها بواقع جنيه للقطعة الواحدة مع بداية الأسبوع الجاري بعد إعلان عدد من الشركات زيادة أسعارها مؤخرا.

وحصلت “المال” على منشور بالزيادات الجديدة التى أعلنتها الشركة اليوم، حيث ارتفع سعر كرتونة بسكويت بوريو من 36 حتى 48 جنيها ليباع القطعة الواحدة بـ 4 جنيهات بدلا من 3، كذلك ارتفع سعر شيكولاتة بابلي السادة 28جم بواقع جنيها للقطعة لتباع بعد الزيادة بسعر 8 جنيهات.

الأسعار الجديدة بعد الزيادات

فيما أعلنت الشركات زيادة أسعار كرتونة بسكويت بالشيكولاتة ماندولين بواقع نصف جنيه للعبوة الواحدة و 12 جنيها للكرتونة، بالاضافة الى ارتفاع سعر شيكولاتة مورو بواقع جنيها للقطعة الواحدة ، واجمالى 18 جنيها للكرتونة لتباع القطعة 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالإسكندرية: إن الزيادات الجديدة غير مبررة لاسيما بعد اعلان الشركات التزامها بعدم زيادة الأسعار والحفاظ على استقرار السوق في ظل الركود بالأسواق.



وأضاف، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية.



وتوقع المنوفي، أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانئ المصرية سيكون هناك وفرة في السوق وبالأخص أن السلع الغذائية، خاصة أنها مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.