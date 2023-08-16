زيادة جديدة في ألبان وعصائر جهينة بالأسواق بداية من اليوم

أعلنت شركة جهينة عن زيادة جديدة في أسعار ألبان وعصائر جهينة والألبان بداية من اليوم الأربعاء 16-8-2023.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركة جهينة رفعت كافة أنواع العصائر في زيادة جديدة لها هي الأولى من نوعها منذ 5 أشهر.

ورفعت شركة جهينة سعر الحليب منزوع الدسم حجم 200 جم إلى 9.34 جنيه للجملة ورفع لبن جهينة مكس 200 بنكهتي الفانيليا والكراميل إلى 9.34 جنيه للجملة على أن يكون سعر البيع للمستهلك 10 جنيهات.

وقررت الشركة رفع سعر عصير جهينة مانجو 1 لتر إلى 18.79 جنيه للجملة على أن يكون سعر البيع المقترح للمستهلك 23 جنيها بحد أقصى، كما تم رفع سعر عصير جهينة جوافة وبرتقال وكوكتيل وتفاح وعنب أحمر وأناناس وتوت مشكل ويوسفي وكمثرى حجم 1 لتر إلى 17.92 جنيه للجملة على أن يكون سعر البيع إلى المستهلك 22 جنيها بحد أقصى.