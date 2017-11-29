زيادة جديدة في أسعار هيونداي إتش دي وفيرنا

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور مجددا أسعار سيارتها هيونداي الانترا المجمعة محليا (إتش دي) بواقع 4 آلاف جنيه، كما رفعت سعر "فيرنا" بواقع 1000 جنيه.وتأتي هذه الزيادة بعد رفع أسعار السياراتين منتصف الشهر الجاري بما يتراوح بين 2500 و2600 جنيه لطراز إتش دي و1000 جنيه لطراز فيرنا.وبعد الزيادة ال

أحمد شوقي



رفعت شركة جي بي أوتو غبور مجددا أسعار سيارتها هيونداي الانترا المجمعة محليا (إتش دي) بواقع 4 آلاف جنيه، كما رفعت سعر “فيرنا” بواقع 1000 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة بعد رفع أسعار السياراتين منتصف الشهر الجاري بما يتراوح بين 2500 و2600 جنيه لطراز إتش دي و1000 جنيه لطراز فيرنا.

وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار السيارتين؛ والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من بعد غد الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2017؛ سيصل سعر الفئة الأولى GL من هيونداي إلانترا إتش دي إلى 246 ألف جنيه و247 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها، كما ارتفت الفئة الثانية GL SR إلى 254 ألف جنيه و255 ألف للنسخة الـ Tinted glass، فيما وصل سعر الفئة الثالثة من السيارة GL DAB ABS إلى 260.5 ألف جنيه و261.5 ألف للنسخة الـ Tinted glass.

أما الفئة الأعلى من السيارة (هاي لاين) فارتفع سعرها إلى 284 ألف جنيه و285 ألف للنسخة الـ Tinted glass.

أما أسعار هيونداي فيرنا فتصل للفئة الأولى إلى 158.5 ألف جنيه و159.5 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها، كما ارتفعت الفئة الثانية إلى 162.5 ألف جنيه و163.5 ألف للنسخة الـTinted glass منها، وارتفعت الفئة الأوتوماتيك من السيارة إلى 184.9 ألف جنيه و185.9 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها.

ولم يحرك الوكيل أسعار طرازات هيونداي الأخرى حتى الآن.