زيادة جديدة في أسعار مكرونة أدم وحواء بداية من اليوم (مستند)

زيادة جديدة في أسعار مكرونة أدم وحواء بداية من اليوم في السوق المحلي ليتراوح أسعار المكرونة بعد الزيادة الجديدة ما بين 10 إلى 30 جنيهًا وفقًا للعبوة الواحدة.

وحصلت المال على مستند كامل بالزيادة في أسعار مكرونة أدم وحواء وهي كالتالي :-

ارتفعت أسعار مكرونة حواء بكافة أنواعها “فرن ومرمرية وغيرها وزن العبوة 400 جرام ليسجل 12 جنيهًا فيما يصل سعر الكرتونة منها والتى تحتوي على 20 كيس لتسجل الكرتونة نجحو 217 جنيهًا.

كما سجل سعر مكرونة حواء وزن العبوة 1000 جرام “كيلو” انواع فرن و خواتم ومرمرية وهلالية واسباجتي نحو 30 جنيهًا للعبوة ، ويصل سعر الكرتونة منها إلى 267 جنيهًا وتحتوي على 10 أكياس.

في السياق ذاته شهد سعر مكرونة أدم وزن العبوة 350 جرام بكافة أنواعها إلى 10 جنيهات للعبوة ، ويبلغ قيمة الكرتونة منها 183 جنيهاً وتضم نحو 20 كيس.

وصعدت أسعار مكرونة أدم بكافة انواعها وزن العبوة 1000 جرام لتسجل نحو 29 جنيهأ ويبلغ سعر الكرتونة 257 جنيه وبها 10 أكياس