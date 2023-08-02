زيادة جديدة في أسعار مشروب فيروز تطبق من اليوم.. تعرف عليها

كشف حازم المنوفي، رئبس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن قيام شركة الأهرام للمشروبات الغازية بزيادة أسعار مشروب فيروز، بداية من الأسبوع الحالي.

وأضاف المنوفي، في تصريحات، لـ”المال”، أن الزيادة جاءت بقيمة جنيه في العبوة الكانز، مع عدم تغير العبوة اللتر، موضحًا أن تلك الزيادة هي الأولى في النصف الثاني من 2023، بعد زيادتها 3 مرات في النصف الأول من العام.

وأشار المنوفي إلى أنه تمت زيادة أسعار مشروب فيروز 330 ملي كانز أناناس إلى 220 جنيهًا للكرتونة تسليم مستهلك نهائي تم تطبيقها من اليوم الأربعاء 2-8-2023.

وكانت آخِر زيادة تمت في سعر مشروب فيروز في منتصف أبريل الماضي في العبوات الزجاج والكانز 250 ملي.