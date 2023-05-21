زيادة جديدة في أسعار «عبور لاند» للجبن والعصائر بداية من الأسبوع المقبل

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها بالسوق المحلية للجبن والعصائر، بداية من السبت المقبل 27 مايو 2023 في زيادة هي الثانية للشركة خلال العام الجاري.

ورفعت عبور لاند سعر شرنك تترباك فيتا 12 علبة وزن 1 كيلو جرام، بأكثر من 20 جنيها، ليصل إلى مستوى 632 جنيها للبيع، كما رفعت شرنك عبور لاند 500 جرام ( فيتا – إسطنبولي – شطة – زيتون – رومي – شيدر – قديمة) أكثر من 13 جنيها، ليصل إلى مستوى 338 جنيها.

عبور لاند

كما قررت الشركة رفعت أسعار شرنك جبنة عبور لاند 125 جراما ( فيتا – إسطنبولي – شطه – زيتون – رومي – شيدر – قديمة)، بحوالي 10 جنيهات، ليصل إلى 296 جنيها.

وارتفع سعر شرنك عصير عبور لاند الذي يحمل 12 علبة وزن 1 لتر، إلى مستوى 170 جنيها، وزاد سعر كرتونة لبن عبورلاند 12 علبة وزن 1 لتر، إلى 291 جنيها.

وكان مجلس إدارة شركة عبور لاند قد اعتمد منذ أسابيع نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وأظهرت نتائج أعمال شركة عبور لاند المجمعة، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 31.9%، لتسجل 462.63 مليون جنيه، مقابل 350.67 مليون جنيه خلال عام 2021.

وقفزت مبيعات عبور لاند، طبقا للقوائم المالية المجمعة بنسبة 51.69% لتصل 4.56 مليار جنيه، مقابل 3.006 مليار جنيه العام السابق.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة عبور لاند تحقيق صافي ربح بقيمة 462.68 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 350.78 مليون جنيه خلال 2021.