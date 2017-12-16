زيادة جديدة في أسعار سيارات جاك S3

أحمد عوض قررت مجموعة القصراوي، وكيل جاك، زيادة أسعار طرازات جاك S3؛ بمقدار يتراوح ما بين 1000 و11 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر ديسمبر. وارتفعت أسعار طرازات جاك فئة - الـ"A/T Luxury XA4" إلى 249 ألف جنيه بدلاً من 246 ألفا، ووصلت أسعار فئة الـ"A/T Smart XA8" إلى 264 أ

أحمد عوض

قررت مجموعة القصراوي، وكيل جاك، زيادة أسعار طرازات جاك S3؛ بمقدار يتراوح ما بين 1000 و11 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر ديسمبر.

وارتفعت أسعار طرازات جاك فئة – الـ”A/T Luxury XA4″ إلى 249 ألف جنيه بدلاً من 246 ألفا، ووصلت أسعار فئة الـ”A/T Smart XA8″ إلى 264 ألفا مقابل 263، فيما قفزت أسعار جاك S3 – فئة الـ”A/T Smart Plus XA9″ إلى 284 ألف مقارنة بـ 273 ألف خلال الشهر الماضي.

في المقابل، أبقت مجموعة القصراوي على أسعار جاك S2 – دون تغيير، لتبلغ أسعار فئة الـ”A/T Luxury RA4″ نحو 209 آلاف جنيه، وسجلت أسعار جاك S2 – فئة الـ “A/T Smart RA8″؛ نحو 224 ألفا.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية لطرازات جاك خلال ديسمبر:

العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار نوفمبر أسعار ديسمبر مقدار التغيير جاك S3 A/T Luxury XA4 246 249 3 A/T Smart XA8 263 264 1 A/T Smart Plus XA9 273 284 11 S2 A/T Luxury RA4 209 209 – A/T Smart RA8 224 224 –

إعداد – المال المصدر: مجموعة القصراوي