زيادة جديدة في أسعار سجائر ميريت

أحمد اللاهونى أعلنت شركة "فيليب موريس مصر "عن زيادة سعر منتج سجائر MERIT بنوعيها(الأصفر والازرق) بقيمة 3 جنيهات للعلبة ليصبح سعرها 37 جنيها للعلبة بدلا من 34 جنيها.وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم ثبات أسعار باقي منتجاتها من السجائر بأنواعها المختلفة وهي Marlboro 34جنيها، و L.M 27 ج

أحمد اللاهونى

أعلنت شركة “فيليب موريس مصر “عن زيادة سعر منتج سجائر MERIT بنوعيها(الأصفر والازرق) بقيمة 3 جنيهات للعلبة ليصبح سعرها 37 جنيها للعلبة بدلا من 34 جنيها.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم ثبات أسعار باقي منتجاتها من السجائر بأنواعها المختلفة وهي Marlboro 34جنيها، و L.M 27 جنيها، وNEXT22 جنيها.

وتهيب الشركة بجميع تجار التجزئة والباعة الالتزام بقائمة الأسعار وعدم مخالفتها، حفاظا على حقوق المستهلك.

وتعد شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، من أكبر الشركات الرائدة عالميا في صناعة التبغ. وهي شركة سويسرية تنتج سبع علامات تجارية من أصل الخمسة عشر علامة الأشهر والأكثر انتشارا عالميا، بما فيها مارلبورو، العلامة التجارية للسجائر الأفضل مبيعًا على مستوى العالم.

وفي عام 1975 دخلت العلامات التجارية لفيليب موريس مصر، لأول مرة، تنتج الشركة 4 علامات تجارية شهيرة فيالسوق المصري على رأسهم مارلبورو، العلامة التجارية للسجائر الأشهر مستوى العالم، بالإضافة للعلامات التجارية ميريت، إل.إم ، نيكست.

وتستحوذ فيليب موريس تقريبا على أكثر من90% من سوق السجائر الأجنبية في مصر، وتغطي منتجاتها رغبات قطاعات عريضة من تفضيلات المُدخِن المصري البالغ.