زيادة جديدة في أسعار حلاوة البوادي بعد إعلان جهينه رفع الألبان والعصائر (مستند)

أعلنت شركة البوادي عن ارتفاع أسعار حلاوة البوادي بكافة أنواعها خلال شهر اغسطس الجاري ، بالتزامن مع أستمرار صعوبة تدبير الدولار لبعض الصناعات ، وبعد قيام شركة جهينه بالإعلان عن زيادة أسعار عصائر جهينه والألبان

وحصلت المال على مستند يوضح الزيادة الجديدة في أسعار الحلاوة ، ليبلغ سعر حلاوة بار العبوة وزن 41 جرام لتسجل نحو 4 جنيهات لدي التاجر ، وسجل سعر العبوة وزن 84 جرام نحو 8.5 جنيهاً للعبوة ، فيما سجلت العبوة حلاوة شيكولاته وقهوة وقرفة وزن 41 جرام نحو 4.5 جنيهاً للتجار.

وأضاف المستند ان أسعار حلاوة البوادي العبوة وزن 275 جرام سجل 33 جنيهاً ، وارتفعت أسعار الحلاوة البوادي وزن 570 جراماً لتسجل 66 جنيهاً للتجار قبل اضافة هامش الربحية .

وقفز سعر العبوة حلاوة فستق وزن 300 جرام لتسجل 70 جنيهاً فيما سجلت العبوة حلاوة البوادي بندق وزن 300 جرام نحو 51 جنيها ، اما الحلاوة بالشيكولاته وزن 300 جرام سجلت 42 جنيهاً.

وسجلت أسعار الحلاوة سبريد البوادي وزن 160 جرام نحو 22 جنيها ، فيما بلغ سعر حلاوة سبريد سادة البوادي وزن 240 جرام نحو 42 جنيها.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة اسكندرية التجارية ، أن الجهات الحكومية وعلى رأسها التموين وجهاز حماية المستهلك مازالوا يقومون برقابة كبيرة على الأسواق وزيادة المعروض لمنع الإحتكار وجميع السلع متوفرة للمواطنين.