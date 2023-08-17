زيادة جديدة في أسعار حلاوة البوادي بعد إعلان جهينه رفع الألبان والعصائر (مستند)

زيادة جديدة في أسعار حلاوة البوادي بعد إعلان جهينه رفع الألبان والعصائر (مستند)
عمر سالم

عمر سالم

12:00 ص, الخميس, 17 أغسطس 23

أعلنت شركة البوادي عن ارتفاع أسعار حلاوة البوادي بكافة أنواعها خلال شهر اغسطس الجاري ، بالتزامن مع أستمرار صعوبة تدبير الدولار لبعض الصناعات ، وبعد قيام شركة جهينه بالإعلان عن زيادة أسعار عصائر جهينه والألبان

وحصلت المال على مستند يوضح الزيادة الجديدة في أسعار الحلاوة ، ليبلغ سعر حلاوة بار العبوة وزن 41 جرام لتسجل نحو 4 جنيهات لدي التاجر ، وسجل سعر العبوة وزن 84 جرام نحو 8.5 جنيهاً للعبوة ، فيما سجلت العبوة حلاوة شيكولاته وقهوة وقرفة وزن 41 جرام  نحو 4.5 جنيهاً للتجار.

وأضاف المستند ان أسعار حلاوة البوادي العبوة وزن 275 جرام سجل 33 جنيهاً ، وارتفعت أسعار الحلاوة البوادي وزن 570 جراماً لتسجل 66 جنيهاً للتجار قبل اضافة هامش الربحية .

وقفز سعر العبوة حلاوة فستق وزن 300 جرام لتسجل 70 جنيهاً فيما سجلت العبوة حلاوة البوادي بندق وزن 300 جرام نحو 51 جنيها  ، اما الحلاوة بالشيكولاته وزن 300 جرام سجلت 42 جنيهاً.

وسجلت أسعار الحلاوة سبريد البوادي وزن 160 جرام نحو 22 جنيها ، فيما بلغ سعر حلاوة سبريد سادة البوادي وزن 240 جرام نحو 42 جنيها.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة اسكندرية التجارية ، أن الجهات الحكومية وعلى رأسها التموين وجهاز حماية المستهلك مازالوا يقومون برقابة كبيرة على الأسواق وزيادة المعروض لمنع الإحتكار وجميع السلع متوفرة للمواطنين.

عمر سالم

عمر سالم

12:00 ص, الخميس, 17 أغسطس 23