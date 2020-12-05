زيادة جديدة في أسعار حديد التسليح بدءا من غد الأحد

أعلن ، منذ قليل ، عدد من شركات إنتاج حديد التسليح زيادة أسعارها تسليم المصنع.
وقال تامر عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة دلتا ستيل ، إن أسعار حديد عز تسليم المصنع بدءا من غد ستبلغ 11609 جنيهات للطن.
وأشار عفيفي إلى أن السعر الجديد يشمل الأطوال واللفائف ، كما أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 14%.
كما أعلنت مجموعة السويس للصلب أن أسعارها ستبلغ 11500جنيها للطن بدءا من غد الأحد شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي تصل الي 14%.
وأوضحت أعلنت مجموعة الجارحي أن أسعارها بدءا من اليوم ستبلغ قيمتها 11450جنيها للطن وهي أسعار تسليم المصنع ، شاملة ضريبة القيمة المضافة.