زيادة جديدة في أسعار تونة صن شاين بجميع أنواعها بدءا من اليوم (مستند)

شهدت أسعار تونة صن شاين ارتفاعا جديدا بدءا من اليوم 18-8-2023 بجميع أنواعها وأحجامها للمرة الثالثة خلال عام 2023 ، بعد آخر زيادة لها خلال مايو الماضي.

يأتي ذلك بعد إعلان عدد من المصانع زيادة أسعار منتجاتها على رأسها مصنع جهينة وبيبسي وكوكاكولا بالإضافة إلى أسعار الحلاوة والطحينة البوادي.

وتنشر المال في التقرير التالي أسعار تونة صن شاين بعد ارتفاعها ، حيث سجل سعر تونة صن شاين قطعة وزن العبوة 200 جرام بنحو 50 جنيها للعبوة بزيادة قدرها 2 جنيه.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إن سعر تونة صن شاين قطع وزن 185 جراما سجلت 47.5 جنيه ، وبلغ سعر العبوة 185 جراما صن شاين دايت حوالي 48 جنيهاً .

وأشار إلى أن أسعار تونة صن شاين المفتتة وزن 185 جراما للعبوة نحو 25 جنيها، فيما بلغ سعر العبوة صن شاين وزن 95 جراما مفتتة نحو 17 جنيهاً للعبوة وهي الأقل سعرا، كما سجلت العبوة وزن 120 جراما تونة صن شاين شرائح سادة نحو 55 جنيهاً للعبوة.

وارتفع أيضاً سعر تونة صن شاين نوع فانسي قطع وزن 170 جراما إلى 47.5 جنيه، وفانسي قطع بزيت الزيتون وزن 185 جراما لتسجل 50 جنيهاً للعبوة الواحدة ، وسجلت تونة صن شاين نوع إكسبريس قطعة واحدة وزن 160 جراما نحو 40 جنيهاً ، والعبوة إكسبريس وزن 150 جراما قطع بلغت 39 جنيها، بالإضافة إلى العبوة وزن 150 جراما نوع مفتت نحو 21.5 جنيه.

وأضاف المنوفي أن الجهات الحكومية وعلى رأسها التموين وجهاز حماية المستهلك تواصل مراقبتها على الأسواق ومتابعة زيادة المعروض لمنع الاحتكار ،وجميع السلع متوفرة للمواطنين.

وأوضح أنه من المرتقب استقرار الأسعار حال زيادة الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأنه لا يوجد أي نقص في السلع الإستراتيجية بالإسكندرية وهناك حملات رقابية باستمرار لضبط الأسعار بالأسواق.