زيادة جديدة في أسعار بيبيسي كولا بداية من ديسمبر المقبل.. تعرف عليها

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا مصر للمياه الغازية، بعد إعلان الشركة زيادة سعر العبوة البلاستيك سعة 1 لتر بنحو جنيه مع بداية شهر ديسمبر.

وأوضح المنوفي، في تصريحات، لـ”المال”، أن سعر العبوة المقترح للمستهلك بعد الزيادة هو 11.75 جنيه، بدلًا من 10.75 جنيه للعبوة الواحدة.

قرار زيادة أسعار بيبسي كولا

ونصّ قرار الشركة على أنه تقرر تغيير أسعار عبوة لتر المياه الغازية التي تنتجها الشركة في الكرتونة عبوة 6 زجاجات، بحيث تكون سعر الكرتونة لتجار الجملة بقيمة 68 جنيهًا، بينما يكون سعر بيع الصندوق المقترح للمستهلك 70.5 جنيه.

وأضاف المنوفي، لـ”المال”، أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبيسي كولا، بداية من أول ديسمبر المقبل، موضحًا أن كل الأسعار شاملة ضريبتي الجدول والقيمة المضافة.

كانت شركة كوكاكولا مصر قد رفعت، منذ أيام، أسعار مياه دساني بواقع 10 جنيهات للكرتونة عبوة 300 ملي، و600 ملي بداية من الأحد 6-11-2022 بمختلف المحافظات.

حيث قامت بزيادة الكرتونة سعة العبوة 1.5 لتر بواقع 9 جنيهات للكرتونة.

وأضاف المنوفي أن الزيادات الجديدة غير مبررة، ولا سيما بعد إعلان الشركات التزامها بعدم زيادة الأسعار والحفاظ على استقرار السوق في ظل الركود بالأسواق.

كان محمد شلباية، رئيس شركة Pepsico مصر المالكة للعلامة بيبسي مصر قد أكد أن الشركة استمرت في تنفيذ خطتها الاستثمارية بالسوق المصرية، خلال العامين الماضيين، رغم تداعيات جائحة كورونا، عبر ضخ نحو 200 مليون دولار.

واندمجت شركة بيبسي كولا عام 1965 مع شركة فريتو-لاي الأمريكية المصنعة لمنتجات الوجبات الخفيفة من رقائق البطاطس ورقائق الذرة،

والتي من بينها منتجات تشيتوس، ودوريتوس، وليز، وكوّنا معًا شركة Pepsico للأغذية والمشروبات لتملك فيما بعد العديد شركات وعلامات تجارية مثل منتجات العلامة التجارية الشهيرة لمشروبات تروبيكانا التي استحوذت عليها في عام 1998،

كما استحوذت على شركة كويكر للشوفان في عام 2001 لتمتلك معها أشهر علاماتها التجارية ومن بينها منتجات جاتوريد للمشروبات الرياضية.