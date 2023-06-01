زيادة جديدة في أسعار بن عبدالمعبود تصل إلى 60 جنيها للكيلو (مستند)

زيادة جديد في أسعار بن عبدالمعبود بداية من اليوم الخميس 1-6-2023 بقيمة تتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه للكيلو الواحد في الأسواق المحلية وتم تطبيقها اليوم.

وحصلت المال على منشور بالزيادة الجديدة من حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث ارتفع أسعار بن عبدالمعبود كيلو البن السادة الفاتح والغامق، بنحو 40 جنيها، ليسجل 338 جنيها بدلا من 298 جنيهًا للكيلو في أبريل الماضي.

كما صعد سعر كيلو البن والقهوة الدُبل عبدالمعبود بمتوسط 60 جنيها ليسجل الكيلو 517 جنيها بدلا من 457 جنيهًا للكيلو.

وأضاف المنشور أن سعر كيلو البن المحوج ارتفع بكافة أصنافه فاتح وغامق ومحوج ووسط، إلى مستوى 420 جنيها للكيلو، كما صعدت أسعار البن المحوج السوبر الفاتح والغامق لـ 549 جنيها.

وسجل سعر كيلو بن محوج بكافة أصنافه فاتح وغامق ووسط إلى 517 جنيها للكيلو، ورفعت شركة عبد المعبود عربي سادة 119 جنيها للعلبة، وسعر البن العربي المحوج إلى 745 جنيها للعلبة.