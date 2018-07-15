زيادة جديدة في أسعار الوحدات بمنطقة مصر الجديدة

محمود زكيشهدت منطقة مصر الجديدة زيادة في أسعار الوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى السكنية زيادة كبيرة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الحالي، وذلك وفقَا لعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة.وأضافوا إلى أن الزيادة في فصل الصيف عادة ما تكون طبيعية حيث تراوح بين 5% إلى 10% خلال تلك الف

محمود زكي

شهدت منطقة مصر الجديدة زيادة في أسعار الوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى السكنية زيادة كبيرة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الحالي، وذلك وفقَا لعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة.

وأضافوا إلى أن الزيادة في فصل الصيف عادة ما تكون طبيعية حيث تراوح بين 5% إلى 10% خلال تلك الفترة بالنسبة للوحدات السكنية مع زيادة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% بالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية.

يعتبر حي مصر الجديدة من المناطق الراقية داخل محافظة بالقاهرة حيث تحتوي على عدد من الشوارع المهمة والحيوية إذ تتمتع منطقة الكوربة بالطراز المعماري الكلاسيكي بالإضافة إلى أن المنطقة تتمتع المنطقة بخدمات متميزة بالإضافة إلى عدد من البنوك التي تقوم بخدمة المنطقة وكذلك المحال التجارية التي تحتوي على أفخم الماركات العالمية.

جدول يوضح أسعار المتر التجاري والسكني والإداري بالمنطقة بالألف جنيه.



