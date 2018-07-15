عقـــارات

زيادة جديدة في أسعار الوحدات بمنطقة مصر الجديدة

محمود زكيشهدت منطقة مصر الجديدة زيادة في أسعار الوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى السكنية زيادة كبيرة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو  الحالي، وذلك وفقَا لعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة.وأضافوا إلى أن الزيادة في فصل الصيف عادة ما تكون طبيعية حيث تراوح بين 5% إلى 10% خلال تلك الف
5:55 م, الأحد, 15 يوليو 18 5:55 م, الأحد, 15 يوليو 18

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محمود زكي

شهدت منطقة مصر الجديدة زيادة في أسعار الوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى السكنية زيادة كبيرة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو  الحالي، وذلك وفقَا لعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة.

وأضافوا إلى أن الزيادة في فصل الصيف عادة ما تكون طبيعية حيث تراوح بين 5% إلى 10% خلال تلك الفترة بالنسبة للوحدات السكنية مع زيادة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% بالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية.

يعتبر حي مصر الجديدة من المناطق الراقية داخل محافظة بالقاهرة حيث تحتوي على عدد من الشوارع المهمة والحيوية  إذ تتمتع منطقة الكوربة بالطراز المعماري الكلاسيكي بالإضافة  إلى أن المنطقة تتمتع المنطقة بخدمات متميزة بالإضافة إلى عدد من البنوك التي تقوم بخدمة المنطقة وكذلك المحال التجارية التي تحتوي على أفخم الماركات العالمية.

جدول يوضح أسعار المتر التجاري والسكني والإداري بالمنطقة بالألف جنيه.

سعر المتر الإداري

من:الى

سعر المتر التجاري

  من: الى

سعر المتر السكني

من:الى

الشارع/ المنطقة

مصر الجديدة

20000: 30000

30000: 75000

10900:15000

الكوربة

7000: 20000

30000: 55000

5500: 10000

النزهة

8000: 15000

15000: 40000

6000: 15000

مساكن الشيرتون

9000: 15000

25000: 55000

8000: 10000

الثورة

8500: 12500

16000: 35000

5000: 10000

الخليفة المأمون

6000: 13500

15000: 30000

5400: 12500

الحجاز

10000: 20000

25000: 55000

6000: 15000

العروبة

9000:20000

15000: 55000

6000: 15000

ميدان هليوبليس

8500 : 15000

20000: 60000

6500: 15000

الميرغني

8550: 17550

15500: 45000

7000: 12000

ميدان تريومف

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