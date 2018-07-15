زيادة جديدة في أسعار الوحدات بمنطقة مصر الجديدة

محمود زكي
شهدت منطقة مصر الجديدة زيادة في أسعار الوحدات الإدارية والتجارية، بالإضافة إلى السكنية زيادة كبيرة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الحالي، وذلك وفقَا لعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة.
وأضافوا إلى أن الزيادة في فصل الصيف عادة ما تكون طبيعية حيث تراوح بين 5% إلى 10% خلال تلك الفترة بالنسبة للوحدات السكنية مع زيادة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% بالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية.
يعتبر حي مصر الجديدة من المناطق الراقية داخل محافظة بالقاهرة حيث تحتوي على عدد من الشوارع المهمة والحيوية إذ تتمتع منطقة الكوربة بالطراز المعماري الكلاسيكي بالإضافة إلى أن المنطقة تتمتع المنطقة بخدمات متميزة بالإضافة إلى عدد من البنوك التي تقوم بخدمة المنطقة وكذلك المحال التجارية التي تحتوي على أفخم الماركات العالمية.
جدول يوضح أسعار المتر التجاري والسكني والإداري بالمنطقة بالألف جنيه.
سعر المتر الإداري
من:الى
سعر المتر التجاري
من: الى
سعر المتر السكني
من:الى
الشارع/ المنطقة
مصر الجديدة
20000: 30000
30000: 75000
10900:15000
الكوربة
7000: 20000
30000: 55000
5500: 10000
النزهة
8000: 15000
15000: 40000
6000: 15000
مساكن الشيرتون
9000: 15000
25000: 55000
8000: 10000
الثورة
8500: 12500
16000: 35000
5000: 10000
الخليفة المأمون
6000: 13500
15000: 30000
5400: 12500
الحجاز
10000: 20000
25000: 55000
6000: 15000
العروبة
9000:20000
15000: 55000
6000: 15000
ميدان هليوبليس
8500 : 15000
20000: 60000
6500: 15000
الميرغني
8550: 17550
15500: 45000
7000: 12000
ميدان تريومف