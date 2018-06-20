زيادة جديدة في أسعار المتر بالمهندسين.. تعرف عليها

المال خاص
قال عدد من الوسطاء العقاريون بمنطقة المهندسين إن هناك زيادة في سعر الوحدات التجارية والإدارية السكنية خلال الصيف الحالي مقارنة بالصيف الماضي.
وأضافوا أن المنطقة عادة ما ينشط عملية البيع بها خلال فترة الصيف، وذلك مع توافد المصريين العاملين بالخارج خلال تلك الفترة.
وأوضحوا أن هناك زيادة في أسعار المتر السكني بنسبة 15% إلى 20% عن العام الماضي، في حين تتراوح نسبة الزيادة في المتر التجاري بين 10% إلى 25% حسب كل شارع بالمنطقة.
تعتبر منطقة المهندسين من أرقى المناطق بمحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى بوجه عام، حيث تتمتع المنطقة بمزايا عالية من الخدمات والمرافق، وتعد من أعلى المناطق في أسعار المتر سواء التجاري أو السكني أو الإداري لذلك تقوم المال بتقديم خدمة لقرائها، وذلك لإطلاعهم على الأسعار في تلك المنطقة.
سعر المتر الإداري
من: إلى
سعر المتر التجاري
من: إلى
سعر المترالسكنى
من: الى
الشارع
المنطقة
المهندسين
8500: 15300
20000: 35000
8000: 12500
أحمد عرابي
9850: 16000
15000: 30000
7500: 12000
ميدان لبنان
بتفريعاته
7500: 11500
15600: 22500
7000: 10000
شهاب
9500: 15400
20000: 50000
8000: 15000
البطل أحمد عبد العزيز
8500: 18750
25000: 55000
8000: 15500
شارع جامعة الدول العربية
8500: 15400
14500: 33000
6800: 12800
ميدان مصطفى محمود بتفريعاته
6700: 10200
15300: 22400
5850: 8500
سوريا
4500: 9500
5500: 17250
3500: 7300
السودان