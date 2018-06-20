زيادة جديدة في أسعار المتر بالمهندسين.. تعرف عليها

المال خاص قال عدد من الوسطاء العقاريون بمنطقة المهندسين إن هناك زيادة في سعر الوحدات التجارية والإدارية السكنية خلال الصيف الحالي مقارنة بالصيف الماضي. وأضافوا أن المنطقة عادة ما ينشط عملية البيع بها خلال فترة الصيف، وذلك مع توافد المصريين العاملين بالخارج خلال تلك الفترة. وأوض

المال خاص



قال عدد من الوسطاء العقاريون بمنطقة المهندسين إن هناك زيادة في سعر الوحدات التجارية والإدارية السكنية خلال الصيف الحالي مقارنة بالصيف الماضي.



وأضافوا أن المنطقة عادة ما ينشط عملية البيع بها خلال فترة الصيف، وذلك مع توافد المصريين العاملين بالخارج خلال تلك الفترة.



وأوضحوا أن هناك زيادة في أسعار المتر السكني بنسبة 15% إلى 20% عن العام الماضي، في حين تتراوح نسبة الزيادة في المتر التجاري بين 10% إلى 25% حسب كل شارع بالمنطقة.



تعتبر منطقة المهندسين من أرقى المناطق بمحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى بوجه عام، حيث تتمتع المنطقة بمزايا عالية من الخدمات والمرافق، وتعد من أعلى المناطق في أسعار المتر سواء التجاري أو السكني أو الإداري لذلك تقوم المال بتقديم خدمة لقرائها، وذلك لإطلاعهم على الأسعار في تلك المنطقة.