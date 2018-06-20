عقـــارات

زيادة جديدة في أسعار المتر بالمهندسين.. تعرف عليها

المال خاص   قال عدد من الوسطاء العقاريون بمنطقة المهندسين إن هناك زيادة في سعر الوحدات التجارية والإدارية السكنية خلال الصيف الحالي مقارنة بالصيف الماضي.   وأضافوا أن المنطقة عادة ما ينشط عملية البيع بها خلال فترة الصيف، وذلك مع توافد المصريين العاملين بالخارج خلال تلك الفترة.   وأوض
12:26 ص, الخميس, 21 يونيو 18 12:26 ص, الخميس, 21 يونيو 18

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المال خاص
 
قال عدد من الوسطاء العقاريون بمنطقة المهندسين إن هناك زيادة في سعر الوحدات التجارية والإدارية السكنية خلال الصيف الحالي مقارنة بالصيف الماضي.
 
وأضافوا أن المنطقة عادة ما ينشط عملية البيع بها خلال فترة الصيف، وذلك مع توافد المصريين العاملين بالخارج خلال تلك الفترة.
 
وأوضحوا أن هناك زيادة في أسعار المتر السكني بنسبة 15% إلى 20% عن العام الماضي، في حين تتراوح نسبة الزيادة في المتر التجاري بين 10% إلى 25% حسب كل شارع بالمنطقة.
 
تعتبر منطقة المهندسين من أرقى المناطق بمحافظة الجيزة والقاهرة الكبرى بوجه عام، حيث تتمتع المنطقة بمزايا عالية من الخدمات والمرافق، وتعد من أعلى المناطق في أسعار المتر سواء التجاري أو السكني أو الإداري لذلك تقوم المال بتقديم خدمة لقرائها، وذلك لإطلاعهم على الأسعار في تلك المنطقة.

سعر المتر الإداري

من: إلى

سعر المتر التجاري

من: إلى

سعر المترالسكنى

من: الى

الشارع

المنطقة

المهندسين

8500: 15300

20000: 35000

8000: 12500

أحمد عرابي

9850: 16000

15000: 30000

7500: 12000

ميدان لبنان

بتفريعاته

7500: 11500

15600: 22500

7000: 10000

شهاب

9500: 15400

20000: 50000

8000: 15000

البطل أحمد عبد العزيز

8500: 18750

25000: 55000

8000: 15500

شارع جامعة الدول العربية

8500: 15400

14500: 33000

6800: 12800

ميدان مصطفى محمود بتفريعاته

6700: 10200

15300: 22400

5850: 8500

سوريا

4500: 9500

5500: 17250

3500: 7300

السودان

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