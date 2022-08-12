زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم الجمعة 12-8-2022.. وانخفاض المعروض

أعلنت مجموعة من المصانع ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة 12-8-2022 بصنف حديد التسليح المحلية عبر رسائل نصية أرسلتها لعملائها عن تحريك أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس الحالي بمتوسط زيادة يتراوح بين 200 و400 جنيه للطن.

وأرجع بعض أصحاب المصانع ارتفاع أسعار الحديد اليوم إلى انخفاض المعروض بالسوق مدفوعًا بتراجع معدلات الإنتاج بسبب عدم توافر المادة الخام (البيلت) جراء تراجع معدل الاستيراد، مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

حديد عز

وأعلنت مجموعة بشاي للصلب بدء البيع بسعر 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بزيادة 400 جنيه عن الأسعار التي أعلنتها المجموعة، خلال شهر يوليو الماضي، والتي سجلت 17500 جنيه للطن أرض المصنع.

في الوقت نفسه أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب أسعارها الجديدة مسجلةً 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 17300 بداية يوليو الماضي.

فيما رفع مجموعة الجارحى سعر البيع عند 17550 للطن، مقابل 17300 وفق أسعار الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي أبقت فيه غالبية المصانع على أسعارها دون إعلان زيادات عن أسعار الشهر الماضي.

فيما شهدت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد عز استقرار عند مستوياتها لتبلغ 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائي لحديد التسليح بالسوق المحلية،

وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد في معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام، وهو ما خفَّض الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب كبيرة.

وارتفع إنتاج مصر من الحديد بنهاية عام 2021 لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات، حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى 10.3 مليون طن حديد، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن منظمة الصلب العالمية.