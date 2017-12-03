زيادة جديدة في أسعار الإسمنت والطن يسجل 880 جنيها

محمود زكيشهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأحد ، قفزة كبيرة في القوائم السعرية للشركات، وسجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت قيمة 880 جنيهًا، بينما سجل أقل سعر لصالح المنيا للأسمنت 795، بارتفاع يصل إلى 100 جنيه في الطن الواحد. وسجلت مجموعة السويس للأسمنت زيادة بقيمة 100 جنيه لي

محمود زكي

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأحد ، قفزة كبيرة في القوائم السعرية للشركات، وسجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت قيمة 880 جنيهًا، بينما سجل أقل سعر لصالح المنيا للأسمنت 795، بارتفاع يصل إلى 100 جنيه في الطن الواحد.

وسجلت مجموعة السويس للأسمنت زيادة بقيمة 100 جنيه ليسجل الطن 840 جنيهًا بدلاً من 740، بينما ارتفع أسمنت الممتاز 95 جنيهًا للطن ليسجل 865 جنيهاً بدلاً من 780جنيه.

بينما سجلت كل من شركتي قنا وأسوان ارتفاعًا في قيمة الطن بمعدل 90 جنيهاً ليسجل 810 جنيهًا للطن، بنفس السعر رفعت شركتا أسيك والمنيا أسعار الطن ليسجل 800 جنيه، بدلًا من 710 خلال الشهر الماضي.



وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شركات الأسمنت رفعت أسعار الطن بصورة ممنهجة، مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة للأسمنت لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، للحفاظ على هامش الربح الخاص بها.



وطالب الحكومة إصدار عدد من القوانين والتي تعمل على تحديد هامش الربح للشركات، والذي لا يتجاوز 30% مثل باقي الدول، خاصة أن أسعار الأسمنت لا تعتمد على الدولار، حيث إن المادة الخام للمنتج محلية بالكامل.



وأوضح رئيس الشعبة إلى أن الأسمنت يساهم بنسبة 70% من إجمالي الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه في حالة ضبط أسعار السوق سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات العقارية والتي تشهد عملية ركود كبيرة خلال الفترة الحالية، نسبة زيادة أسعارها والتي تخطت 30%.



ولفت إلى أن إنشاء مصانع أسمنت جديدة تعمل على زيادة التنافسية بين الشركات، وهو ما يزيد من إرتفاع الأسعار أكثر من ذلك، ما يعود على المبيعات بالانخفاض الحاد، وعودة السوق إلى وضعه الحقيقي، بالإضافة إلى أن أسعار الأسمنت الحالية غير عادلة ولا تعبر عن السعر الحقيقي للمنتج.

